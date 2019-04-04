Зінченко повідомив, коли відновиться після отриманоїв матчі з «Кардіффом» травми



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Тренер «Ман Сіті» Хосеп Ґвардіола назвав травму українця великою проблемою Gatty Images

У найближчих матчах Олександр точно не зіграє

Український оборонець англійського футбольного клубу «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко повідомив, за який час розраховує відновитися після травми, отриманої вчора в матчі проти «Кардіффа».

«Невелике розтягнення задньої поверхні стегна. Думаю, на відновлення піде близько десяти днів. Користуючись нагодою, звичайно ж хотів би подякувати вболівальникам, за те що підтримують мене, за теплі повідомлення. Обіцяю повернутися сильнішим. Перші дні триматиму холод, а вже через днів п'ять планую почати бігову роботу», - сказав Зінченко.

3 квітня в матчі 33-го туру англійської Прем’єр-ліги «Манчестер Сіті» обіграв на своєму полі «Кардіфф» з рахунком 2:0 і знову очолив турнірну таблицю. Олександр Зінченко у цьому матчі вийшов в основному складі, але відіграв лише 19 хвилин. Українець отримав травму задньої поверхні стегна. Його замінив Кайл Вокер.

Усього в нинішньому сезоні Олександр Зінченко зіграв за «Ман Сіті» 23 матчі у всіх турнірах, забив 1 м’яч і зробив 5 результативних передач.

Джерело: Футбол 1/2