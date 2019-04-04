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    Зінченко повідомив, коли відновиться після отриманоїв матчі з «Кардіффом» травми

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    Тренер &laquo;Ман Сіті&raquo; Хосеп Ґвардіола назвав травму українця великою проблемою - Зінченко повідомив, коли відновиться після отриманоїв матчі з «Кардіффом» травми
    Тренер «Ман Сіті» Хосеп Ґвардіола назвав травму українця великою проблемою
    Gatty Images

    У найближчих матчах Олександр точно не зіграє

    Український оборонець англійського футбольного клубу «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко повідомив, за який час розраховує відновитися після травми, отриманої вчора в матчі проти «Кардіффа».

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    «Невелике розтягнення задньої поверхні стегна. Думаю, на відновлення піде близько десяти днів. Користуючись нагодою, звичайно ж хотів би подякувати вболівальникам, за те що підтримують мене, за теплі повідомлення. Обіцяю повернутися сильнішим. Перші дні триматиму холод, а вже через днів п'ять планую почати бігову роботу», - сказав Зінченко.

    3 квітня в матчі 33-го туру англійської Прем’єр-ліги «Манчестер Сіті» обіграв на своєму полі «Кардіфф» з рахунком 2:0 і знову очолив турнірну таблицю. Олександр Зінченко у цьому матчі вийшов в основному складі, але відіграв лише 19 хвилин. Українець отримав травму задньої поверхні стегна. Його замінив Кайл Вокер.

    Усього в нинішньому сезоні Олександр Зінченко зіграв за «Ман Сіті» 23 матчі у всіх турнірах, забив 1 м’яч і зробив 5 результативних передач.

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    Джерело: Футбол 1/2

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