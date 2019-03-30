  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Манчестер Сіті» з Зінченком у складі повернув собі лідерство в Прем’єр-лізі (відео)

    • Розсилка
    Олександр Зінченко разом зі своєю командою боряться за чемпіонський титул - «Манчестер Сіті» з Зінченком у складі повернув собі лідерство в Прем’єр-лізі (відео)
    Олександр Зінченко разом зі своєю командою боряться за чемпіонський титул
    Телеканал Футбол

    Український футболіст відіграв усі 90 хвилин

    «Манчестер Сіті» повернув собі лідерство в англійській Прем’єр-лізі.

    Читайте також

    У 32-му турі команда Хосепа Ґвардіоли обіграла на виїзді з рахунком 2:0 «Фулем». Усі 90 хвилин у складі «міщан» на позиції лівого оборонця відіграв українець Олександр Зінченко.

    «Сіті» провели зустріч у такому складі: Едерсон – Кайл Вокер, Отаменді, Ляпорт, Зінченко – Де Брюйне (Фернандіньо, 75), Ількай Ґюндоґан, Давід Сілва (к) – Бернардо Сілва, Серхіо Аґуеро (Габріель Жезус, 57), Стерлінґ (Марез 88).

    Перший гол ударом метрів з 17-ти у нижній кут провів Бернардо Сілва.

    До другого м’яча Бернардо Сілва був причетний у статусі асистента. Перехопивши м’яч на правому фланзі, португалець віддав передачу на Кевіна Де Брюйне, а бельгієць, прокинувши м’яч поміж двома оборонцями і обійшовши їх завдяки вибуховому ривку, перекинув м’яч через голкіпера – 0:2.

    Після цієї перемоги «Ман Сіті» набрали 77 очок і повернулися на перше місце. У «Ліверпуля» на очко менше. Правда, мерсисайдці свій матч 32-го туру ще мають зіграти. Завтра, 31 березня, команда Юрґена Клоппа прийматиме «Тоттнем Готспур». Початок – о 18:30 за київським часом.

    «Фулем» з 17-ма очками посідає передостаннє місце. Менший доробок має лише «Гаддерсфілд» - 14 пунктів.

     Читайте також: «Паненка», пас Зінченка і нейтральний Коноплянка: «Ман Сіті» розтрощив «Шальке» 7:0 в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті Рахім Стерлінґ Ніклас Отаменді Серхіо Аґуеро Едерсон Кайл Вокер Кевін Де Брюйне Давід Сілва Ріяд Марез Ількай Ґюндоґан Емерік Ляпорт Бернардо Сілва Ґабріель Жезус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ