«Манчестер Сіті» з Зінченком у складі повернув собі лідерство в Прем’єр-лізі (відео)



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Олександр Зінченко разом зі своєю командою боряться за чемпіонський титул Телеканал Футбол

Український футболіст відіграв усі 90 хвилин

«Манчестер Сіті» повернув собі лідерство в англійській Прем’єр-лізі.

У 32-му турі команда Хосепа Ґвардіоли обіграла на виїзді з рахунком 2:0 «Фулем». Усі 90 хвилин у складі «міщан» на позиції лівого оборонця відіграв українець Олександр Зінченко.

«Сіті» провели зустріч у такому складі: Едерсон – Кайл Вокер, Отаменді, Ляпорт, Зінченко – Де Брюйне (Фернандіньо, 75), Ількай Ґюндоґан, Давід Сілва (к) – Бернардо Сілва, Серхіо Аґуеро (Габріель Жезус, 57), Стерлінґ (Марез 88).

Перший гол ударом метрів з 17-ти у нижній кут провів Бернардо Сілва.

До другого м’яча Бернардо Сілва був причетний у статусі асистента. Перехопивши м’яч на правому фланзі, португалець віддав передачу на Кевіна Де Брюйне, а бельгієць, прокинувши м’яч поміж двома оборонцями і обійшовши їх завдяки вибуховому ривку, перекинув м’яч через голкіпера – 0:2.

Після цієї перемоги «Ман Сіті» набрали 77 очок і повернулися на перше місце. У «Ліверпуля» на очко менше. Правда, мерсисайдці свій матч 32-го туру ще мають зіграти. Завтра, 31 березня, команда Юрґена Клоппа прийматиме «Тоттнем Готспур». Початок – о 18:30 за київським часом.

«Фулем» з 17-ма очками посідає передостаннє місце. Менший доробок має лише «Гаддерсфілд» - 14 пунктів.