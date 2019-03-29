  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Легенда «Шахтаря» вважає, що донецький клуб гальмує прогрес молодих українських футболістів

    • Розсилка
    В'ячеслав Шевчук назвав речі своїми іменами - Легенда «Шахтаря» вважає, що донецький клуб гальмує прогрес молодих українських футболістів
    В'ячеслав Шевчук назвав речі своїми іменами
    телеканал Футбол

    В’ячеслав Шевчук покритикував свій колишній клуб

    Екс-оборонець «Шахтаря» і збірної України висловив думку про те, чому молодим українським гравцям важко закріпитися в основному складі донецького «Шахтаря».

    Читайте також

    «Чи гальмує «Шахтар» прогрес молодих гравців? Я думаю, що гальмує. На атакуючі позиції в «Шахтарі» приходять бразильці. Приходять футболісти, які є одними із найобдарованіших у Бразилії. Ще й за великі гроші. З українських гравців лише Коваленко може конкурувати з ними. І то був період, коли йому було дуже складно. Через це Борячуку, Зубкову, Ігнатенку складно конкурувати, і вони грають в Маріуполі. Хоча, це найкращі молоді футболісти України. Ну і є ще Матвієнко, про нього не треба забувати. Миколі теж вдалося пробитися в основний склад.

    А Зінченко - приклад для багатьох. Він своїм ставленням до справи, своїм характером показує, що гідний бути в «Манчестер Сіті», в топ-клубі. Залишився б Саша в «Шахтарі», йому було б складно так прогресувати. Він молодець, що гне свою лінію, працює і працює», - сказав Шевчук.

     Читайте також: Тренер «Вест Гема» не сказав про травму Ярмоленка нічого доброго

    Джерело: Football.ua

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Олександр Зінченко В’ячеслав Шевчук Андрій Борячук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ