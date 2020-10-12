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    Визначився чемпіон НБА-2020

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    &laquo;Лейкерс&raquo; порівнялися за кількістю титулів із&nbsp;&laquo;Селтікс&raquo; - Визначився чемпіон НБА-2020
    «Лейкерс» порівнялися за кількістю титулів із «Селтікс»
    Світлина - Instagram «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Щоб здобути титул, «Лос-Анджелес Лейкерс» мусили запросити когорту досвідчених баскетболістів

    «Лос-Анджелес Лейкерс» перемогли «Маямі Гіт» у шостому матчі фінальної серії і стали чемпіонами Національної баскетбольної асоціації.

    Фінал НБА. Шостий матч

    «Маямі Гіт» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 93:106 (20:28, 16:36, 22:23 35:19)

    «Гіт»: Адебайо (25 + 10 підбирань), Батлер (12), Кроудер (12), Робінсон (10)

    «Лейкерс»: Леброн Джеймс (28 + 14 підбирань + 10 передач), Ентоні Девіс (19 + 15 підборів), Режон Рондо (19), Кентавіус Колдвелл-Поуп (17), Денні Ґрін (11)

    Рахунок в серії – 2:4

    «Озерні» вже з перших хвилин гри позначили свої претензії на перемогу і на велику перерву пішли з перевагою в 28 очок (64:36). Вигравши третю чверть з мінімальною перевагою, в кінці зустрічі команда Френка Фоґеля дозволила «Маямі» скоротити відставання в рахунку.

    «Лейкерс» виграли 17-й чемпіонський титул НБА в історії, повторивши рекорд «Бостон Селтікс». Ще 15 разів команда програвала в фіналах. Для команди з Лос-Анджелеса це перше чемпіонство з 2010 року. Зауважимо, що перших п’ять титулів – 1949, 1950, 1952, 1953, 1954 - «Лейкерс» здобули, маючи прописку Міннеаполіса. Перше лос-анджелеське чемпіонство клуб оформив у 1972-му. Після того «Лейкерс» перемагали у 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009 і 2010 роках.

    У 2001-му і 2002-му дві чемпіонських каблучки в складі «Лос-Анджелеса» здобув українець Станіслав Медведенко.

    «Маямі Гіт», які були чемпіонами в 2006, 2012, 2013 роках, програли третій фінал за історію.

    Для більшості гравців «Лейкерс» титул став першим в кар’єрі, а Леброн Джеймс завоював чемпіонську каблучку вчетверте. Двічі Леброн ставав чемпіоном у складі «Маямі Гіт» (2012, 2013) і один раз в складі «Клівленд Кавальєрс» (2016). Денні Ґрін здобув третій титул. Досі він ставав чемпіоном із «Сан-Антоніо Спьорз» у 2014-му і «Торонто Репторз» у 2019-му. Також третю каблучку здобув Джавейл Макґі. Попередніх дві він взяв у складі «Голден-Стейту» (2017, 2018). Розігруючий Режон Рондо досі перемагав у 2008-му разом із «Бостон Селтікс». J. R. Сміт досі перемагав у 2016-му, виступаючи за «Клівленд». Квінн Кук у 2018-му здобув каблучку в складі «Ґолден-Стейт Ворріорз».

    Ентоні Девіс, Кентавіус Колдвелл-Поуп, Кайл Кузма, Маркіфф Морріс, Евері Бредлі, Джаред Дадлі, Діон Вейтерс, Алекс Карузо, Тален Гортон-Такер, Двайт Говард, Костас Адетокунбо, Девонта Какок на чолі з 47-річним Френком Фоґелем здобули перші чемпіонські звання.

    Рекордсменом Ліги за кількістю титулів є центровий Білл Расселл, який ставав чемпіоном із «Бостон Селтікс» 11 разів (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969). 10 титулів у той же час здобув інший легендарний гравець «кельтів» Сем Джонс. По 8 титулів у ту переможну для «Бостона» епоху здобули Том Гейнсон, Кей-Сі Джонс, Сатч Сандерс і Джон Гавлічек. 

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