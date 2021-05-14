Зірка українського тенісу Ястремська запевняє, що допінг отримала через секс

Апеляцію другої ракетки України спортивний суд відхилив

Спортивний арбітражний суд в Лозані відхилив другу апеляцію одеситки Даяни Ястремської, яка мала довести, що допінг, за вживання якого її відсторонили від змагань, вона не вживала. Тим часом стали відомі деякі подробиці цієї справи.

За інформацією видання Spiegel, на першому слуханні спортивного арбітражного суду (CAS) Ястремська заявила, що метаболіти зсабороненого спортсменам для вживання местеролона потрапили в її організм після статевого контакту з колишнім бойфрендом.

Однак молодий чоловік спростував слова тенісистки, після чого батько Ястремської попросив його взяти провину на себе. Йому довелося здати аналіз крові і написати заяву для трибуналу Міжнародної тенісної федерації (ITF). Після чого у нього зажадали здати на аналіз волосся, на що екс-бойфренд відповів відмовою і перестав співпрацювати зі стороною захисту Ястремської.

Відзначимо, якщо суд ITF знайде підтвердження наклепу Ястремської в бік молодої людини, до неї застосують додаткові санкції.

Суд у справі української тенісистки запланований на другу половину травня.

24 листопада 2020 року в її пробі були виявлені метаболіти забороненого речовини – местеролона.