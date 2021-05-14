  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Зірка українського тенісу Ястремська запевняє, що допінг отримала через секс

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Даяна Ястремська тримається на 32-й позиції в рейтингу WTA - Зірка українського тенісу Ястремська запевняє, що допінг отримала через секс
    Даяна Ястремська тримається на 32-й позиції в рейтингу WTA
    Фото з відкритих джерел

    Апеляцію другої ракетки України спортивний суд відхилив

    Спортивний арбітражний суд в Лозані відхилив другу апеляцію одеситки Даяни Ястремської, яка мала довести, що допінг, за вживання якого її відсторонили від змагань, вона не вживала. Тим часом стали відомі деякі подробиці цієї справи.

    За інформацією видання Spiegel, на першому слуханні спортивного арбітражного суду (CAS) Ястремська заявила, що метаболіти зсабороненого спортсменам для вживання местеролона потрапили в її організм після статевого контакту з колишнім бойфрендом.

    Однак молодий чоловік спростував слова тенісистки, після чого батько Ястремської попросив його взяти провину на себе. Йому довелося здати аналіз крові і написати заяву для трибуналу Міжнародної тенісної федерації (ITF). Після чого у нього зажадали здати на аналіз волосся, на що екс-бойфренд відповів відмовою і перестав співпрацювати зі стороною захисту Ястремської.

    Відзначимо, якщо суд ITF знайде підтвердження наклепу Ястремської в бік молодої людини, до неї застосують додаткові санкції.

    Суд у справі української тенісистки запланований на другу половину травня.

    24 листопада 2020 року в її пробі були виявлені метаболіти забороненого речовини – местеролона.

    Читайте також:

    Теги: теніс Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies