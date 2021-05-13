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    Луческу розповів, чому «Динамо» взяло гору над «Зорею» у фіналі Кубку України

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    Мірча Луческу виграв з киянами всі вітчизняні трофеї - Луческу розповів, чому «Динамо» взяло гору над «Зорею» у фіналі Кубку України
    Мірча Луческу виграв з киянами всі вітчизняні трофеї
    Фото з відкритих джерел

    Тренер киян вважає, що його футболісти були трішки швидші за суперників

    Після перемоги над «Зорею» в фіналі Кубку України (1:0) тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував гру.

    «Видовищний вийшов фінал. У першому таймі була рівна гра, адже обидві команди підготувалися дуже ретельно до цього матчу та не давали одна одній грати, проводячи, скажімо так, розвідку. Другий тайм і додатковий час проходили під нашу диктовку. Ми контролювали хід зустрічі та змогли забити. Створили ще кілька моментів, які, на жаль, не вдалося реалізувати, – розповів Луческу. –Обидві команди були добре підготовлені тактично, і врешті-решт перемогла та, яка грала на частку секунди швидше та передбачала ходи суперника. І це були ми.

    Важливим моментом стало те, що обидві команди витримали хороший темп протягом 120 хвилин гри, що говорить про хорошу фізичну підготовку. Маю велику надію, що «Зоря» покаже себе з найкращого боку і в єврокубках.

    З точки зору тактики всі мої футболісти зіграли дуже добре, у жодній зоні практично не було проблем».

    Київське «Динамо» виграло цього сезону всі вітчизняні трофеї.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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