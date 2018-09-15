Змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2018» у Львові виграли білоруси



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Фото Маркіяна Лисейка

Українські лучники виграли два срібла та дві бронзи, а все золото їде до Білорусі

У суботу, 15 вересня, відбулось закриття традиційних 55-х міжнародних змагань зі стрільби з лука «Золота осінь 2018» і нагородження переможців.

Вперше фінальні змагання та нагородження пройшли у самому серці Львова – на площі перед Оперним театром, інформує прес-служба Львівської міської ради.

Призові місця серед жінок здобули:

Перше місце – Дзьомінська Каріна (Білорусь)

Друге місце – Марченко Вероніка (Львів, Україна)

Третє місце – Чибісова Євгенія (Суми, Україна)

Призові місця серед чоловіків:

Перше місце – Прілєпов Антон (Білорусь)

Друге місце – Івашко Маркіян (Львів, Україна)

Третє місце – Овчинніков Артем (Суми, Україна)

У змаганнях взяли участь спортсмени зі збірних команд Білорусі, Польщі, Великої Британії, Ізраїлю й 11 областей України.

Цьогоріч суддівство змагань забезпечує суддівська система IANSEO Archery.

Цей турнір є одним з основних рейтингових змагань лучного сезону України 2018 року, який включений до міжнародного календаря Всесвітньої федерації стрільби з лука (WA).