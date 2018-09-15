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    Змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2018» у Львові виграли білоруси

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    Фото Маркіяна Лисейка - Змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2018» у Львові виграли білоруси
    Фото Маркіяна Лисейка

    Українські лучники виграли два срібла та дві бронзи, а все золото їде до Білорусі

    У суботу, 15 вересня, відбулось закриття традиційних 55-х міжнародних змагань зі стрільби з лука «Золота осінь 2018» і нагородження переможців.

    Вперше фінальні змагання та нагородження пройшли у самому серці Львова – на площі перед Оперним театром, інформує прес-служба Львівської міської ради.

    Призові місця серед жінок здобули:

    Перше місце – Дзьомінська Каріна (Білорусь)
    Друге місце – Марченко Вероніка (Львів, Україна)
    Третє місце – Чибісова Євгенія (Суми, Україна)

    Призові місця серед чоловіків:

    Перше місце – Прілєпов Антон (Білорусь)
    Друге місце – Івашко Маркіян (Львів, Україна)
    Третє місце – Овчинніков Артем (Суми, Україна)

    У змаганнях взяли участь спортсмени зі збірних команд Білорусі, Польщі, Великої Британії, Ізраїлю й 11 областей України.

    Цьогоріч суддівство змагань забезпечує суддівська система IANSEO Archery.

    Цей турнір є одним з основних рейтингових змагань лучного сезону України 2018 року, який включений до міжнародного календаря Всесвітньої федерації стрільби з лука (WA).

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