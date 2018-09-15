Змагання зі стрільби з лука «Золота осінь 2018» у Львові виграли білоруси
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Українські лучники виграли два срібла та дві бронзи, а все золото їде до Білорусі
У суботу, 15 вересня, відбулось закриття традиційних 55-х міжнародних змагань зі стрільби з лука «Золота осінь 2018» і нагородження переможців.
Вперше фінальні змагання та нагородження пройшли у самому серці Львова – на площі перед Оперним театром, інформує прес-служба Львівської міської ради.
Призові місця серед жінок здобули:
Перше місце – Дзьомінська Каріна (Білорусь)
Друге місце – Марченко Вероніка (Львів, Україна)
Третє місце – Чибісова Євгенія (Суми, Україна)
Призові місця серед чоловіків:
Перше місце – Прілєпов Антон (Білорусь)
Друге місце – Івашко Маркіян (Львів, Україна)
Третє місце – Овчинніков Артем (Суми, Україна)
У змаганнях взяли участь спортсмени зі збірних команд Білорусі, Польщі, Великої Британії, Ізраїлю й 11 областей України.
Цьогоріч суддівство змагань забезпечує суддівська система IANSEO Archery.
Цей турнір є одним з основних рейтингових змагань лучного сезону України 2018 року, який включений до міжнародного календаря Всесвітньої федерації стрільби з лука (WA).