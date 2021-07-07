ЗМІ: Луческу скоротив гравцям «Динамо» відпустку після Євро

Луческу тільки попросив гравців скоротити відпустку, але хто ж йому відмовить...

Головний тренер попросив приїхати збірників на кілька днів раніше запланованого

Мірча Луческу попросив гравців «Динамо», які виступали в складі національної команди на чемпіонаті Європи, приєднатися до команди на кілька днів раніше від запланованого.

Як повідомляє ua-football, сьогодні «Динамо» зіграло внічию з «Люцерном» (3:3) і футболісти отримали відпочинок до 10 липня. У цей день розпочнеться другий етап підготовки до сезону в Швейцарії.

Повідомляється, що після закінчення Євро-2020 динамівські збірники отримати 12 днів відпустки. Однак Мірча Луческу звернувся до футболістів з проханням трохи скоротити свій відпочинок і приїхати в розташування команди на 2-3 дні раніше. Таким чином, очікується, що футболісти збірної України, які брали участь в Євро-2020, почнуть прибувати на збір команди в Швейцарію 12-13 липня.

Столичний клуб на Євро-2020 в складі збірної України представляли Георгій Бущан, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Бесєдін, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Олександр Тимчик, а також Денис Попов, який залишив розташування збірної через травму після матчу українців з Нідерландами.

Тим часом Ярмоленко прихопив друзів і махнув у Чорногорію.