Французькому футболісту під час пограбування спалили обличчя кислотою

Злодійка прокралася в будинок гравця збірної Конго

Нападнику «Лор'яна» Йоану Віссе плеснули кислотою в обличчя. У будинок футболіста пробралася 32-річна жінка, завдала тілесної школи і зникла з місця злочину.

Віссу негайно доставили в лікарню з опіками очей. Йому зробили операцію, яка пройшла успішно. В даний момент форвард знаходиться в стабільному стані, але невідомо, якими будуть наслідки у цієї травми і зможе він продовжити кар'єру. Зловмисницю заарештували через добу – за цей час вона встигла напасти на ще двох людей і облила їх тією ж кислотою.

Жінка з психічним розладом пережила викидень, але чоловікові про це сказати побоялася. Вона нападала на темношкірих людей з метою вкрасти їхню дитину і видати її за свого новонародженого, повідомляє L'Equipe.

У минулому сезоні Йоан Вісса провів за «Лор'ян» 40 матчів у всіх турнірах, забив 10 м'ячів і зробив 5 асистів.

Форвард виступає за збірну ДР Конго, за яку провів 2 матчі і забив 1 м'яч.