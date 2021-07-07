«Динамо» позбулося зіркового нападника

Фран Соль продовжить кар’єру в іспанському «Ейбарі»

Нападник «Динамо» Фран Соль продовжить кар'єру на батьківщині, у клубі «Ейбар». Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

Сторони погодили умови оренди терміном на один сезон.

Минулий сезон Фран Соль розпочав у складі «Динамо», після чого на правах оренди перейшов до «Тенеріфе». У складі острівної команди в рамках Сегунди він провів 38 матчів і забив 10 голів.

В «Динамо» є проблема з форрвардами. Артем Беседін зазнав травми на чемпіонаті Європи, Назарій Русин також продовжить виступи в іншому клубі, а Владислав Супряга, ймовірно, буде відданий в оренду в італійський «Дженоа».

Наразі на перегляді в клубі перебувають Владислав Кулач з «Ворскли» та Денис Антюх з «Колоса».