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    Ярмоленко прихопив друзів і махнув у Чорногорію

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    На Євро Андрій Ярмоленко забив два голи і віддав дві результативні передачі - Ярмоленко прихопив друзів і махнув у Чорногорію
    На Євро Андрій Ярмоленко забив два голи і віддав дві результативні передачі
    Фото з відкритих джерел

    Після чемпіонату Європи футболісти збірної України відпочивають на морі

    Між чемпіонатом Європи і підготовкою до наступного сезону у футболістів збірної України вільними залишилися всього кілька днів. Їх вони проводять хто де. Андрій Ярмоленко, наприклад, вирішив з сім’єю відпочити в Чорногорії. Компанію їм склали родини Сергія Сидорчука та романа Безуса.

    Цікаво, що в готелі, де розташувалися футболісти, риба плаває буквально під ногами.

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    Приліт збірної України в Київ завершився непорозумінням. Організаторам зустрічі довелося виправдовуватися, чому прапори України були скинуті в купу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Ярмоленко прихопив друзів і махнув у Чорногорію