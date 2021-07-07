Ярмоленко прихопив друзів і махнув у Чорногорію

На Євро Андрій Ярмоленко забив два голи і віддав дві результативні передачі

Після чемпіонату Європи футболісти збірної України відпочивають на морі

Між чемпіонатом Європи і підготовкою до наступного сезону у футболістів збірної України вільними залишилися всього кілька днів. Їх вони проводять хто де. Андрій Ярмоленко, наприклад, вирішив з сім’єю відпочити в Чорногорії. Компанію їм склали родини Сергія Сидорчука та романа Безуса.

Цікаво, що в готелі, де розташувалися футболісти, риба плаває буквально під ногами.

Приліт збірної України в Київ завершився непорозумінням. Організаторам зустрічі довелося виправдовуватися, чому прапори України були скинуті в купу.