Ярмоленко прихопив друзів і махнув у Чорногорію
Після чемпіонату Європи футболісти збірної України відпочивають на морі
Між чемпіонатом Європи і підготовкою до наступного сезону у футболістів збірної України вільними залишилися всього кілька днів. Їх вони проводять хто де. Андрій Ярмоленко, наприклад, вирішив з сім’єю відпочити в Чорногорії. Компанію їм склали родини Сергія Сидорчука та романа Безуса.
Цікаво, що в готелі, де розташувалися футболісти, риба плаває буквально під ногами.
Приліт збірної України в Київ завершився непорозумінням. Організаторам зустрічі довелося виправдовуватися, чому прапори України були скинуті в купу.
July 6, 2021
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