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    ЗМІ: У «Карпатах» затримують виплати заробітної плати

    Для одностороннього розірвання контракту футболістом заборгованість повинна складати мінімум за 3 місяці
    У львівських «Карпатах» затримують виплату заробітної плати. Принаймні такою інформацією володіє журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас. «У Карпатах вже який місяць затримують зарплатню. Термін достатній для одностороннього розірвання контракту. Задаюсь питанням: невже, лише тримаючи львів’ян на сухому
    • 27 Квiтня, 10:55
    • Розсилка
    Фото: ФК Карпати
    Фото: ФК Карпати

    Для одностороннього розірвання контракту футболістом заборгованість повинна складати мінімум за 3 місяці

    У львівських «Карпатах» затримують виплату заробітної плати.

    Принаймні такою інформацією володіє журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

    «У Карпатах вже який місяць затримують зарплатню. Термін достатній для одностороннього розірвання контракту. Задаюсь питанням: невже, лише тримаючи львів’ян на сухому пайку, можна чекати від них перемог? Успішна серія команди Бойчишина-Друді вражає..», - написав Бурбас.

    Зазначимо, що для одностороннього розірвання контракту футболістом заборгованість повинна складати мінімум за 3 місяці.

    Як відомо, «Карпати» виграли чотири матчі поспіль в Прем'єр-лізі вперше за майже вісім років.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати
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