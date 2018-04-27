ЗМІ: У «Карпатах» затримують виплати заробітної плати
- 27 Квiтня, 10:55
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Для одностороннього розірвання контракту футболістом заборгованість повинна складати мінімум за 3 місяці
У львівських «Карпатах» затримують виплату заробітної плати.
Принаймні такою інформацією володіє журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.
«У Карпатах вже який місяць затримують зарплатню. Термін достатній для одностороннього розірвання контракту. Задаюсь питанням: невже, лише тримаючи львів’ян на сухому пайку, можна чекати від них перемог? Успішна серія команди Бойчишина-Друді вражає..», - написав Бурбас.
У Карпатах вже який місяць затримують зарплатню. Термін достатній для одностороннього розірвання контракту. Задаюсь питанням: невже, лише тримаючи львів’ян на сухому пайку, можна чекати від них перемог? Успішна серія команди Бойчишина-Друді вражає..— Igor Burbas (@iburbas) 27 апреля 2018 г.
Зазначимо, що для одностороннього розірвання контракту футболістом заборгованість повинна складати мінімум за 3 місяці.
Як відомо, «Карпати» виграли чотири матчі поспіль в Прем'єр-лізі вперше за майже вісім років.