ЗМІ: У «Карпатах» затримують виплати заробітної плати

Для одностороннього розірвання контракту футболістом заборгованість повинна складати мінімум за 3 місяці

У львівських «Карпатах» затримують виплату заробітної плати. Принаймні такою інформацією володіє журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас. «У Карпатах вже який місяць затримують зарплатню. Термін достатній для одностороннього розірвання контракту. Задаюсь питанням: невже, лише тримаючи львів’ян на сухому



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Фото: ФК Карпати

Для одностороннього розірвання контракту футболістом заборгованість повинна складати мінімум за 3 місяці

У львівських «Карпатах» затримують виплату заробітної плати.

Принаймні такою інформацією володіє журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

«У Карпатах вже який місяць затримують зарплатню. Термін достатній для одностороннього розірвання контракту. Задаюсь питанням: невже, лише тримаючи львів’ян на сухому пайку, можна чекати від них перемог? Успішна серія команди Бойчишина-Друді вражає..», - написав Бурбас.

У Карпатах вже який місяць затримують зарплатню. Термін достатній для одностороннього розірвання контракту. Задаюсь питанням: невже, лише тримаючи львів’ян на сухому пайку, можна чекати від них перемог? Успішна серія команди Бойчишина-Друді вражає.. — Igor Burbas (@iburbas) 27 апреля 2018 г.

Зазначимо, що для одностороннього розірвання контракту футболістом заборгованість повинна складати мінімум за 3 місяці.

Як відомо, «Карпати» виграли чотири матчі поспіль в Прем'єр-лізі вперше за майже вісім років.