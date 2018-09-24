«Золотий м'яч» з'явиться в жіночому футболі



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France Football оголосив про створення нових індивідуальних нагород

На своєму офіційному сайті французький журнал France Football оголосив про створення нових індивідуальних нагород.

Першим нововведенням є жіночий «Золотий м'яч». Дану нагороду буде отримувати найкраща футболістка за підсумками минулого року

Крім цього, французьке видання щорічно визначатиме кращого футболіста, молодше 21-го року. До слова, цей приз буде носити ім'я легендарного французького футболіста, володаря Золотого м'яча 1958 року Раймона Копа.

Нагадаємо, що крім усього іншого, France Football продовжує вручати класичний «Золотий м'яч». Чинним лауреатом цієї нагороди є португалець Кріштіану Роналду.

Варто зазначити, що всі перераховані вище нагороди від французького журналу знайдуть своїх володарів вже 3-го грудня.

Церемонія нагородження пройде в столиці Франції - Парижі.

Також нагадаємо, що гравець «Ювентуса» Кріштіану Роналду пропустить церемонію нагородження найкращого гравця за версією ФІФА.

Відсутність португальця на церемонії вручення нагороди TheBest має спортивні причини: Роналду повинен готуватися до прийдешнього матчу «Ювентуса», який пройде вже в найближчу середу.

Крім Роналду, церемонію вручення нагороди TheBest пропустить і Ліонель Мессі. Сам аргентинець причиною свого рішення пропустити цю подію назвав сімейні обставини.

Джерело: footballua.tv