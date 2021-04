Легендарний Мейвезер вийде в ринг бити скандального блогера

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер проведе показовий бій з ютубером Логаном Полом. Поєдинок відбудеться 5 червня, повідомляє The Athletic.

Повідомляється, що бій пройде в одному з міст – Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі, Майамі, Далласі або Атланті.

Floyd Mayweather Logan Paul



The exhibition between Hall of Famer boxing champion Floyd Mayweather and YouTube star Logan Paul is tentatively scheduled for June 5, sources tell The Athletic’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/03uIH4fAGM