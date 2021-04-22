Легендарний Мейвезер вийде в ринг бити скандального блогера

Флойд Мейвезер кілька років не з'являвся у рингу

Останній раз непереможний Флойд боксував 2018 року

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер проведе показовий бій з ютубером Логаном Полом. Поєдинок відбудеться 5 червня, повідомляє The Athletic.

Повідомляється, що бій пройде в одному з міст – Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі, Майамі, Далласі або Атланті.

Floyd Mayweather Logan Paul



The exhibition between Hall of Famer boxing champion Floyd Mayweather and YouTube star Logan Paul is tentatively scheduled for June 5, sources tell The Athletic’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/03uIH4fAGM — The Athletic (@TheAthletic) April 22, 2021

У професійному боксі Мейвезер провів 50 боїв і не зазнав жодної поразки.

Логан Пол – американський актор і відеоблогер. На його канал підписано 20 млн людей. Попередній його вихід у ринг проти бійця UFC Паулу Кости завершився глубоким нокаутом блогера навіть потри те, що він був у захисному шоломі.