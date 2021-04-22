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    Легендарний Мейвезер вийде в ринг бити скандального блогера

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    Флойд Мейвезер кілька років не з'являвся у рингу - Легендарний Мейвезер вийде в ринг бити скандального блогера
    Флойд Мейвезер кілька років не з'являвся у рингу
    Фото з відкритих джерел

    Останній раз непереможний Флойд боксував 2018 року

    Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер проведе показовий бій з ютубером Логаном Полом. Поєдинок відбудеться 5 червня, повідомляє The Athletic.

    Повідомляється, що бій пройде в одному з міст – Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі, Майамі, Далласі або Атланті.

    У професійному боксі Мейвезер провів 50 боїв і не зазнав жодної поразки.

    Логан Пол – американський актор і відеоблогер. На його канал підписано 20 млн людей. Попередній його вихід у ринг проти бійця UFC Паулу Кости завершився глубоким нокаутом блогера навіть потри те, що він був у захисному шоломі.

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    Теги: бокс Флойд Мейвезер
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