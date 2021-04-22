Легендарний Мейвезер вийде в ринг бити скандального блогера
Останній раз непереможний Флойд боксував 2018 року
Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер проведе показовий бій з ютубером Логаном Полом. Поєдинок відбудеться 5 червня, повідомляє The Athletic.
Повідомляється, що бій пройде в одному з міст – Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі, Майамі, Далласі або Атланті.
Floyd Mayweather Logan Paul— The Athletic (@TheAthletic) April 22, 2021
The exhibition between Hall of Famer boxing champion Floyd Mayweather and YouTube star Logan Paul is tentatively scheduled for June 5, sources tell The Athletic’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/03uIH4fAGM
У професійному боксі Мейвезер провів 50 боїв і не зазнав жодної поразки.
Логан Пол – американський актор і відеоблогер. На його канал підписано 20 млн людей. Попередній його вихід у ринг проти бійця UFC Паулу Кости завершився глубоким нокаутом блогера навіть потри те, що він був у захисному шоломі.
Читайте також: