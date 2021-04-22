  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Світоліна приховує місце й дату весілля, але визначилася з майбутнім прізвищем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гаель вміє співати серенади - Світоліна приховує місце й дату весілля, але визначилася з майбутнім прізвищем
    Гаель вміє співати серенади
    Фото з відкритих джерел

    Еліна вийде заміж за тиждень після Уїмблдонського турніру

    Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, коли вийде заміж за Гаеля Монфіса і яке прізвище носитиме. Тенісистка ще не впевнена, чи варто їй називатися на французький манер в житті, проте в тенісному турі вона залишиться Світоліною.

    «Точної дати весілля поки що немає. Ми залежимо від карантинних правил, які будуть в тому місці, де буде проходити весілля.

    Прізвище в турі я змінювати не буду. А в житті поки що не вирішила. Гаель наполягає, але ми ще подивимося, – розповіла Світоліна btu.

    – Мені вже в цьому році 27 і, звичайно, я не буду грати ще 10 років. Але і закінчувати поки що не думаю».

    Гаель, коли робив пропозицію Еліні, подарував нареченій обручку вартістю кількасот тисяч євро. Згодом Світоліна показала свої прикраси з бриліантами.

    Читайте також:

    Теги: теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies