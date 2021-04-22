Світоліна приховує місце й дату весілля, але визначилася з майбутнім прізвищем

Еліна вийде заміж за тиждень після Уїмблдонського турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, коли вийде заміж за Гаеля Монфіса і яке прізвище носитиме. Тенісистка ще не впевнена, чи варто їй називатися на французький манер в житті, проте в тенісному турі вона залишиться Світоліною.

«Точної дати весілля поки що немає. Ми залежимо від карантинних правил, які будуть в тому місці, де буде проходити весілля.

Прізвище в турі я змінювати не буду. А в житті поки що не вирішила. Гаель наполягає, але ми ще подивимося, – розповіла Світоліна btu.

– Мені вже в цьому році 27 і, звичайно, я не буду грати ще 10 років. Але і закінчувати поки що не думаю».

Гаель, коли робив пропозицію Еліні, подарував нареченій обручку вартістю кількасот тисяч євро. Згодом Світоліна показала свої прикраси з бриліантами.