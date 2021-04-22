Воротар «Динамо» став на захист Луческу і отримав на горіхи від фанатів

Матч півфіналу Кубку України між «Агробізнесом» і «Динамо» завершився розбірками між футболістом, тренером і вболівальниками

Неприємною вийшла для тренера «Динамо» Мірчи Луческу кінцівка матчу 1/2 фіналу розіграшу Кубку України з «Агробізнесом» (3:0). Уболівальники киян прорвалися до огорожі за тренерськими місцями киян на міському стадіоні Тернополя і почали ображати румунського наставника, вимагаючи його залишити клуб. На захист Луческу став воротар «Динамо» Денис Бойко. Після словесної перепалки з 33-річним голкіпером фанати почали скандувати з трибуни образливу кричалку «Бойко - щур!»

«Це просто група людей, які хочуть бути вище футболістів, вище команди. Хоч би зняли свої маски... Взагалі, для мене важливіше, яку гру показує моя команда, яких результатів досягає, щоб «Динамо» повернулося на колишні лідируючі позиції як на вітчизняній арені, так і в єврокубках», - відреагував на інцидент після гри Луческу.

У фіналі Кубку «Динамо» на цьому ж стадіоні 13 травня зустрінеться з «Зорею».

Київський клуб, набравши 55 очок в 22 турах, є лідером в турнірній таблиці чемпіонату України. Свого найближчого переслідувача «Шахтар кияни випереджають на 10 очок.