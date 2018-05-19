Футболіст «Шахтаря» матюками облаяв вболівальника «Динамо» (фотофакт)
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Нечемпіонський вчинок гравця «Шахтаря»
Після чемпіонського матчу з «Вересом» Давид Хочолава і Максим Малишев не впустили можливості потролити «Динамо» у соціальних мережах.
І це викликало явне несхвалення з боку уболівальників київського клубу.
«Ще на емоціях, святкуючи чемпіонство, захисник «гірників» захотів, щоб команда «Динамо» Київ перед зустріччю 19 травня зробила йому «чемпіонський коридор», який в Україні ніколи не робився», - йдеться у повідомленні джерела.
Це вже не перший випадок, коли у гравця «Шахтаря» при святкуванні не виходить контролювати емоції.
Джерело: 1927.kiev.ua