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    Футболіст «Шахтаря» матюками облаяв вболівальника «Динамо» (фотофакт)

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    Нечемпіонський вчинок гравця «Шахтаря»

    Після чемпіонського матчу з «Вересом» Давид Хочолава і Максим Малишев не впустили можливості потролити «Динамо» у соціальних мережах.

    І це викликало явне несхвалення з боку уболівальників київського клубу.

    «Ще на емоціях, святкуючи чемпіонство, захисник «гірників» захотів, щоб команда «Динамо» Київ перед зустріччю 19 травня зробила йому «чемпіонський коридор», який в Україні ніколи не робився», - йдеться у повідомленні джерела.

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    Футболіст «Шахтаря» матюками облаяв вболівальника «Динамо» (фотофакт)
    Футболіст «Шахтаря» матюками облаяв вболівальника «Динамо» (фотофакт)
    Футболіст «Шахтаря» матюками облаяв вболівальника «Динамо» (фотофакт)
    Футболіст «Шахтаря» матюками облаяв вболівальника «Динамо» (фотофакт)

    Це вже не перший випадок, коли у гравця «Шахтаря» при святкуванні не виходить контролювати емоції.

    Джерело: 1927.kiev.ua

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