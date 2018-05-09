Футболісти «Динамо», які залишилися з останньої перемоги в Кубку України (фотогалерея)

Їх не так вже й багато

Три роки тому кияни зробили золотий дубль, вигравши обидва внутрішньоукраїнських трофея. У чемпіонаті «Динамо» взяло титул, відірвавшись від «гірників» на 10 очок. А ось в Кубку довелося попотіти. На шляху до фіналу перед командою Реброва стояли «Зірка», «Карпати», «Зоря» і



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Євген Хачеріді

Їх не так вже й багато

Три роки тому кияни зробили золотий дубль, вигравши обидва внутрішньоукраїнських трофея. У чемпіонаті «Динамо» взяло титул, відірвавшись від «гірників» на 10 очок.

А ось в Кубку довелося попотіти.

На шляху до фіналу перед командою Реброва стояли «Зірка», «Карпати», «Зоря» і «Олімпік». А в фіналі чекав одвічний суперник - «Шахтар».

Нульова нічия в основний час і напружена серія пенальті, героєм якої став Олександр Шовковський, який відбив удар Олександра Гладкого.

Ось, як виглядала заявка киян на ту гру: Шовковський, Рибка, Данило Сілва, Бетао, Антунеш, Віда, Драгович, Хачеріді, Рибалка, Велозу, Ленс, Сидорчук, Беланда, Ярмоленко, Кравець, Буяльський, Гусєв, Гармаш.

За три роки після тієї перемоги склад команди змінився до невпізнання. Але деякі герої ще на місці.

Джерело: ua.tribuna.com