Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
- Сьогодні, 11:40
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Гарбіньє Мугуруса
24-річна Гарбіньє Мугуруса цього року перемогла на «Вімблдоні» і побувала №1 світового рейтингу
Перша і екс-перша ракетки світу Рафаель Надаль і Гарбіньє Мугуруса цього тижня в Мадриді отримали нагороди як кращі спортсмени Іспанії 2017 року за версією видання Mundo Deportivo.
Нагадаємо, 31-річний Надаль у минулому році виграв «Ролан Гаррос» і US Open і і закінчив сезон першою ракеткою світу, а 24-річна Гарбіньє Мугуруса перемогла на «Вімблдоні» і побувала №1 світового рейтингу. У вересні вони стали першими з 2003 року співвітчизниками-першими ракетками світу в одиночних розрядах.
Джерело: sports.ru