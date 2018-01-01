Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки

24-річна Гарбіньє Мугуруса цього року перемогла на «Вімблдоні» і побувала №1 світового рейтингу

Перша і екс-перша ракетки світу Рафаель Надаль і Гарбіньє Мугуруса цього тижня в Мадриді отримали нагороди як кращі спортсмени Іспанії 2017 року за версією видання Mundo Deportivo. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, 31-річний Надаль у минулому році виграв «Ролан Гаррос» і US Open і і закінчив сезон першою ракеткою світу, а 24-річна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гарбіньє Мугуруса

24-річна Гарбіньє Мугуруса цього року перемогла на «Вімблдоні» і побувала №1 світового рейтингу

Перша і екс-перша ракетки світу Рафаель Надаль і Гарбіньє Мугуруса цього тижня в Мадриді отримали нагороди як кращі спортсмени Іспанії 2017 року за версією видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 31-річний Надаль у минулому році виграв «Ролан Гаррос» і US Open і і закінчив сезон першою ракеткою світу, а 24-річна Гарбіньє Мугуруса перемогла на «Вімблдоні» і побувала №1 світового рейтингу. У вересні вони стали першими з 2003 року співвітчизниками-першими ракетками світу в одиночних розрядах.

Джерело: sports.ru