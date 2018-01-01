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    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки

    24-річна Гарбіньє Мугуруса цього року перемогла на «Вімблдоні» і побувала №1 світового рейтингу
    Перша і екс-перша ракетки світу Рафаель Надаль і Гарбіньє Мугуруса цього тижня в Мадриді отримали нагороди як кращі спортсмени Іспанії 2017 року за версією видання Mundo Deportivo. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, 31-річний Надаль у минулому році виграв «Ролан Гаррос» і US Open і і закінчив сезон першою ракеткою світу, а 24-річна
    • Сьогодні, 11:40
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    Гарбіньє Мугуруса
    Гарбіньє Мугуруса

    24-річна Гарбіньє Мугуруса цього року перемогла на «Вімблдоні» і побувала №1 світового рейтингу

    Перша і екс-перша ракетки світу Рафаель Надаль і Гарбіньє Мугуруса цього тижня в Мадриді отримали нагороди як кращі спортсмени Іспанії 2017 року за версією видання Mundo Deportivo.

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    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки
    Гарбіньє Мугуруса - найкраща спортсменка Іспанії 2017 року. Яскраві фото тенісистки

    Нагадаємо, 31-річний Надаль у минулому році виграв «Ролан Гаррос» і US Open і і закінчив сезон першою ракеткою світу, а 24-річна Гарбіньє Мугуруса перемогла на «Вімблдоні» і побувала №1 світового рейтингу. У вересні вони стали першими з 2003 року співвітчизниками-першими ракетками світу в одиночних розрядах.

    Джерело: sports.ru

    теніс Іспанія
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