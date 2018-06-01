Гостей Чемпіонату світу-2018 зустрічає плакат з Бєлановим. Крадуть навіть футбольну історію (фото)
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Ігор Бєланов
Росія в черговий раз привласнила славу України
Аеропорт Москви Шереметьєво щосили готується приймати іноземних уболівальників.
На стінах аеропорту розмістили плакати з написом «Футбольна Росія».
Ось тільки на цих самих плакатах зображені футболісти київського «Динамо» - Ігор Бєланов і Євген Рудаков.
Гравці також виступали свого часу за збірну СРСР.
Зазначимо, що Бєланов, який народився в Одесі, ніколи не виступав за російські клуби.
Плакат з Бєлановим
Плакат з Рудаковим
Крім того, творці плакатів переплутали ім'я Євгена Рудакова, назвавши голкіпера Валерієм.
Джерело: isport.ua