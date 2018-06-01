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    Гостей Чемпіонату світу-2018 зустрічає плакат з Бєлановим. Крадуть навіть футбольну історію (фото)

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    Ігор Бєланов - Гостей Чемпіонату світу-2018 зустрічає плакат з Бєлановим. Крадуть навіть футбольну історію (фото)
    Ігор Бєланов

    Росія в черговий раз привласнила славу України

    Аеропорт Москви Шереметьєво щосили готується приймати іноземних уболівальників.

    На стінах аеропорту розмістили плакати з написом «Футбольна Росія».

    Ось тільки на цих самих плакатах зображені футболісти київського «Динамо» - Ігор Бєланов і Євген Рудаков.

    Гравці також виступали свого часу за збірну СРСР.

    Зазначимо, що Бєланов, який народився в Одесі, ніколи не виступав за російські клуби.

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    Плакат з Бєлановим

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    Плакат з Рудаковим

    Крім того, творці плакатів переплутали ім'я Євгена Рудакова, назвавши голкіпера Валерієм.

    Джерело: isport.ua

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