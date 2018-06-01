Гостей Чемпіонату світу-2018 зустрічає плакат з Бєлановим. Крадуть навіть футбольну історію (фото)

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Ігор Бєланов

Росія в черговий раз привласнила славу України

Аеропорт Москви Шереметьєво щосили готується приймати іноземних уболівальників.

На стінах аеропорту розмістили плакати з написом «Футбольна Росія».

Ось тільки на цих самих плакатах зображені футболісти київського «Динамо» - Ігор Бєланов і Євген Рудаков.

Гравці також виступали свого часу за збірну СРСР.

Зазначимо, що Бєланов, який народився в Одесі, ніколи не виступав за російські клуби.

Плакат з Бєлановим

Плакат з Рудаковим

Крім того, творці плакатів переплутали ім'я Євгена Рудакова, назвавши голкіпера Валерієм.

Джерело: isport.ua