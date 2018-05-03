«Ісламська держава» знову пригрозила Росії терактами під час ЧС-2018 (фото)

Цього разу угрупування використало на своїх плакатах Неймара та Мессі

Терористичне угрупування ісламізму «Ісламська держава» знову пригрозила можливими атаками під час майбутнього у Росії Чемпіонату світу з футболу. У мережі з'явилося кілька світлин, на яких терористи погрожують, використовуючи при цьому зображення нападника «Барселони» Ліонеля Мессі та форварда «ПСЖ» Неймара. На



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Цього разу угрупування використало на своїх плакатах Неймара та Мессі

Терористичне угрупування ісламізму «Ісламська держава» знову пригрозила можливими атаками під час майбутнього у Росії Чемпіонату світу з футболу.

У мережі з'явилося кілька світлин, на яких терористи погрожують, використовуючи при цьому зображення нападника «Барселони» Ліонеля Мессі та форварда «ПСЖ» Неймара.

На одному з плакатів зображений президент Російської Федерації Володимир Путін і національна збірна з футболу.

На банері написано гасло «Життя або смерть».

Раніше «Ісламська держава» пообіцяла вбити Путіна під час Чемпіонату світу-2018.

Також повідомлялося, що ІДІЛ погрожує Росії серією терактів під час ЧС-2018.