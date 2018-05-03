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    «Ісламська держава» знову пригрозила Росії терактами під час ЧС-2018 (фото)

    Цього разу угрупування використало на своїх плакатах Неймара та Мессі
    Терористичне угрупування ісламізму «Ісламська держава» знову пригрозила можливими атаками під час майбутнього у Росії Чемпіонату світу з футболу. У мережі з'явилося кілька світлин, на яких терористи погрожують, використовуючи при цьому зображення нападника «Барселони» Ліонеля Мессі та форварда «ПСЖ» Неймара. На
    • Сьогодні, 18:09
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    Цього разу угрупування використало на своїх плакатах Неймара та Мессі

    Терористичне угрупування ісламізму «Ісламська держава» знову пригрозила можливими атаками під час майбутнього у Росії Чемпіонату світу з футболу.

    У мережі з'явилося кілька світлин, на яких терористи погрожують, використовуючи при цьому зображення нападника «Барселони» Ліонеля Мессі та форварда «ПСЖ» Неймара.

    На одному з плакатів зображений президент Російської Федерації Володимир Путін і національна збірна з футболу.

    На банері написано гасло «Життя або смерть».

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    «Ісламська держава» знову пригрозила Росії терактами під час ЧС-2018 (фото)
    «Ісламська держава» знову пригрозила Росії терактами під час ЧС-2018 (фото)
    «Ісламська держава» знову пригрозила Росії терактами під час ЧС-2018 (фото)

    Раніше «Ісламська держава» пообіцяла вбити Путіна під час Чемпіонату світу-2018.

    Також повідомлялося, що ІДІЛ погрожує Росії серією терактів під час ЧС-2018.

    Росія ІДІЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ Путін тероризм Ісламська держава ЧС-2018
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