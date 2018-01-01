Іспанський збір «Динамо»: екватор вже позаду. Фотогалерея
- Сьогодні, 10:58
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Вже сьогодні «біло-сині» повертаються до звичного розкладу, з двома тренуваннями у Футбольному центрі Марбельї
У п’ятницю та суботу київське «Динамо» провело свої перші матчі на контрольному зборі в Іспанії.
Після двох ігрових днів, коли «біло-сині» грали на тлі навантажень, на гравців чекав полегшений день. У неділю команда провела лише ранкове тренування.
Перша група динамівців залишилися на території готелю La Quinta, де провела відновлювальне тренування.
На ранкове заняття прийшов і Максим Коваль, який одразу після тренування покинув розташування команди.
У цей час друга група динамівців, що складалася з семи людей на чолі з Олегом Лужним та Михайлом Михайловим вирушила до Футбольного центру Марбельї, де гравці провели повноцінну роботу з м’ячем.
Вже сьогодні «біло-сині» повертаються до звичного розкладу, з двома тренуваннями у Футбольному центрі Марбельї.
Джерело: fcdynamo.kiev.ua