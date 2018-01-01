  1. Головна
  2. Спорт
  3. Фото
    Фото

    Іспанський збір «Динамо»: екватор вже позаду. Фотогалерея

    Вже сьогодні «біло-сині» повертаються до звичного розкладу, з двома тренуваннями у Футбольному центрі Марбельї
    У п’ятницю та суботу київське «Динамо» провело свої перші матчі на контрольному зборі в Іспанії. Після двох ігрових днів, коли «біло-сині» грали на тлі навантажень, на гравців чекав полегшений день. У неділю команда провела лише ранкове тренування. Перша група динамівців залишилися на території готелю La Quinta, де
    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка
    Іспанський збір &laquo;Динамо&raquo;
    Іспанський збір «Динамо»

    Вже сьогодні «біло-сині» повертаються до звичного розкладу, з двома тренуваннями у Футбольному центрі Марбельї

    У п’ятницю та суботу київське «Динамо» провело свої перші матчі на контрольному зборі в Іспанії.

    Після двох ігрових днів, коли «біло-сині» грали на тлі навантажень, на гравців чекав полегшений день. У неділю команда провела лише ранкове тренування.

    Перша група динамівців залишилися на території готелю La Quinta, де провела відновлювальне тренування.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Іспанський збір «Динамо»: екватор вже позаду. Фотогалерея
    Іспанський збір «Динамо»: екватор вже позаду. Фотогалерея
    Іспанський збір «Динамо»: екватор вже позаду. Фотогалерея
    Іспанський збір «Динамо»: екватор вже позаду. Фотогалерея
    Іспанський збір «Динамо»: екватор вже позаду. Фотогалерея
    Іспанський збір «Динамо»: екватор вже позаду. Фотогалерея
    Іспанський збір «Динамо»: екватор вже позаду. Фотогалерея

    На ранкове заняття прийшов і Максим Коваль, який одразу після тренування покинув розташування команди.

    У цей час друга група динамівців, що складалася з семи людей на чолі з Олегом Лужним та Михайлом Михайловим вирушила до Футбольного центру Марбельї, де гравці провели повноцінну роботу з м’ячем.

    Вже сьогодні «біло-сині» повертаються до звичного розкладу, з двома тренуваннями у Футбольному центрі Марбельї.


    Джерело: fcdynamo.kiev.ua

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ