Команда Williams представила болід на 2018 рік. Фотогалерея

Нова машина істотно відрізняється дві попередньої

Команда Williams презентувала болід FW41, який вийде на старт гонок Формули-1 у 2018 році. Новий болід виглядає зовсім інакше, ніж його попередник FW40. Ключові зміни відбулися завдяки залученню до складу команди нового технічного директора Падді Лоу та голови аеродинамічного відділу Дірка де Біра на початку минулого року. Заступник голови



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Нова машина істотно відрізняється дві попередньої

Команда Williams презентувала болід FW41, який вийде на старт гонок Формули-1 у 2018 році.

Новий болід виглядає зовсім інакше, ніж його попередник FW40.

Ключові зміни відбулися завдяки залученню до складу команди нового технічного директора Падді Лоу та голови аеродинамічного відділу Дірка де Біра на початку минулого року.

Заступник голови команди Клер Вільямс сказала перед початком чемпіонату 2018 року, що вона у захваті від повернення та презентації нашої нової машини разом із новим складом гонщиків.

«За останні кілька місяців команда доклала чималих зусиль для розробки FW41. Я вже не можу дочекатися моменту, коли Ленс Стролл і Сергій Сироткін сядуть за кермо боліда наприкінці цього місяця», - сказала вона.

Технічний директор Падді Лоу сказав, що момент першого показу FW41 дуже хвилює.

«Це результат роботи різних відділів команди: аеродинамічного, розвитку шасі, інженерів та системників. Машина має багато змін, більшість із яких непросто роздивитися. Завдяки іншому аеродинамічному підходу ми намагалися досягти прогресу. Кожен із болідів Ф1 розвивається, але у випадку з FW41 машина розвинулася в різних областях», - зауважив він.

Джерело: ua.motorsport.com