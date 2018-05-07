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    Компанія Adidas випустила колекцію одягу з написом USSR та радянським гербом

    «Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців»
    МЗС Литви та громадянські активісти України й інших країн висловили невдоволення новою лінійкою спортивного одягу фірми Adidas. На футболках червоного кольору відомий бренд розмістив літери USSR та зображення державного герба Радянського Союзу. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і
    • Сьогодні, 12:27
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    «Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців»

    МЗС Литви та громадянські активісти України й інших країн висловили невдоволення новою лінійкою спортивного одягу фірми Adidas. На футболках червоного кольору відомий бренд розмістив літери USSR та зображення державного герба Радянського Союзу.

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    Компанія Adidas випустила колекцію одягу з написом USSR та радянським гербом
    Компанія Adidas випустила колекцію одягу з написом USSR та радянським гербом
    Компанія Adidas випустила колекцію одягу з написом USSR та радянським гербом
    Компанія Adidas випустила колекцію одягу з написом USSR та радянським гербом
    Компанія Adidas випустила колекцію одягу з написом USSR та радянським гербом

    «Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не купуватиму речі бренду Adidas», - написав у себе в Twitter один з проукраїнських активістів з Одеси Сергій Стерненко.

    Джерело: Еспресо ТВ

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