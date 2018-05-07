Компанія Adidas випустила колекцію одягу з написом USSR та радянським гербом

«Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців»

МЗС Литви та громадянські активісти України й інших країн висловили невдоволення новою лінійкою спортивного одягу фірми Adidas. На футболках червоного кольору відомий бренд розмістив літери USSR та зображення державного герба Радянського Союзу. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і