Компанія Adidas випустила колекцію одягу з написом USSR та радянським гербом
- Сьогодні, 12:27
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«Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців»
МЗС Литви та громадянські активісти України й інших країн висловили невдоволення новою лінійкою спортивного одягу фірми Adidas. На футболках червоного кольору відомий бренд розмістив літери USSR та зображення державного герба Радянського Союзу.
«Окупаційний режим СРСР вбив дуже багато людей, серед яких і мільйони українців. Я більше ніколи не купуватиму речі бренду Adidas», - написав у себе в Twitter один з проукраїнських активістів з Одеси Сергій Стерненко.
Джерело: Еспресо ТВ