Олімпійські курйози спортсменів: як інколи смішно виглядають фігуристи під час змагань. Фотогалерея

Уже кілька днів користувачі інтернету коментують та сміються зі світлин, на яких зображені фігуристи

Широку популярність отримали знімки, що зобразили спортсменів у комічних ситуаціях У зв'язку з початком Олімпійських ігор у Південній Кореї, користувачі мережі вирішили згадати кумедні випадки з попередніх спортивних змагань, які запам'яталися своїми анекдотичним фотографіями. Багато хто любить стежити за спортивними змагання, сподіваючись



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Уже кілька днів користувачі інтернету коментують та сміються зі світлин, на яких зображені фігуристи

Широку популярність отримали знімки, що зобразили спортсменів у комічних ситуаціях

У зв'язку з початком Олімпійських ігор у Південній Кореї, користувачі мережі вирішили згадати кумедні випадки з попередніх спортивних змагань, які запам'яталися своїми анекдотичним фотографіями.

Багато хто любить стежити за спортивними змагання, сподіваючись розгледіти у них найкращі прояви людини. Її красу, грацію, витонченість та силу.

Однак в окремих випадках спортсмени проявляють себе далеко не з кращого боку, передає «Скотч. Главком».

Головними героями цих знімків стали фігуристи, які під час виконання найбільш складних фігур, можуть непогано розсмішити своїм виразом обличчя та позами.

«Цікаво, чи звертають на це увагу судді, коли присуджують оцінки спортсмену?» - ставлять дотепне запитання творці збірки фото з Bored Panda.

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