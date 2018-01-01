Розпочали з поразки. Фоторепортаж з першої тренувальної гри «Динамо»
- Сьогодні, 10:31
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Матч відбувся у футбольному центрі іспанської Марбельї
На навчально-тренувальному зборі в Іспанії київське «Динамо» вчора, 19 січня, провело перший контрольний матч – суперником «біло-синіх» був «Санкт-Галлен» із Швейцарії.
«Динамо» – «Санкт-Галлен» (Швейцарія) – 0:2 (0:1).
«Динамо» 1-й тайм: Маханьков, Кендзьора, Бурда, Піварич, Шабанов, Гармаш, Буяльський, Гонсалес, Шепелєв, Вербич, Хльобас.
«Динамо» 2-й тайм: Бущан, Хачеріді, Морозюк, Кадар, Миколенко, Смирний, Шапаренко, Алібеков, Ротань, Калитвинцев, Бєсєдін.
«Санкт-Галлен» (стартовий склад): Стоянович, Араторе, Хефті, Мусаву-Кінг, Вісс, Бабич, Гьонітцер, Барнетта, Сігюрнссон, Стаублі, Іттен.
Голи: Іттен (34), Тафер (87).
Свій наступний матч «Динамо» проведе в суботу, 21 січня, проти норвезького «Хоугесунда».
Джерело: fcdynamo.kiev.ua