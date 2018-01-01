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    Світоліна провела тренування з екс-першою ракеткою світу перед Australian Open (фото)

    Українка тренувалася разом з екс-першою ракеткою світу
    Українська тенісистка Еліна Світоліна прибула у Мельбурн, де 15-29 січня відбудеться турнір Australian Open. Українка вже готується до першого матчу на австралійському Шоломі. У неділю, 14 грудня, українка тренувалася разом з екс-першою ракеткою світу Кароліною Плішковою (Чехія). Elina Svitolina & Karolina Pliskova at practice in
    • Сьогодні, 13:17
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    Українка тренувалася разом з екс-першою ракеткою світу

    Українська тенісистка Еліна Світоліна прибула у Мельбурн, де 15-29 січня відбудеться турнір Australian Open.

    Українка вже готується до першого матчу на австралійському Шоломі.

    У неділю, 14 грудня, українка тренувалася разом з екс-першою ракеткою світу Кароліною Плішковою (Чехія).

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    Світоліна провела тренування з екс-першою ракеткою світу перед Australian Open (фото)
    Світоліна провела тренування з екс-першою ракеткою світу перед Australian Open (фото)
    Світоліна провела тренування з екс-першою ракеткою світу перед Australian Open (фото)

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна Чехія
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