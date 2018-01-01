Світоліна провела тренування з екс-першою ракеткою світу перед Australian Open (фото)
- Сьогодні, 13:17
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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
Українка тренувалася разом з екс-першою ракеткою світу
Українська тенісистка Еліна Світоліна прибула у Мельбурн, де 15-29 січня відбудеться турнір Australian Open.
Українка вже готується до першого матчу на австралійському Шоломі.
У неділю, 14 грудня, українка тренувалася разом з екс-першою ракеткою світу Кароліною Плішковою (Чехія).
Elina Svitolina & Karolina Pliskova at practice in Melbourne #AusOpen pic.twitter.com/6bE863NgsH— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 14 января 2018 г.
Джерело: btu.org.ua