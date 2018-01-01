Тренування «Динамо» в Іспанії: міні-турнір та фізичні навантаження. Фотогалерея

Динамівці продовжують підготовку до другої частини сезону у сонячній іспанській Марбельї

На ранкове заняття динамівці прибули одночасно з одним із лідерів китайської Суперліги ФК «Хебей Чайна Форчун». До слова, підопічні Мануеля Пеллегріні проживають, як і делегація київського клубу, в готелі La Quinta, який знаходиться у 1,1 км від Футбольного центру Марбельї, де обидві команди проводять свої тренування. На занятті



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Перемогу в турнірі святкували гравці в червоних манішках

Динамівці продовжують підготовку до другої частини сезону у сонячній іспанській Марбельї

На ранкове заняття динамівці прибули одночасно з одним із лідерів китайської Суперліги ФК «Хебей Чайна Форчун». До слова, підопічні Мануеля Пеллегріні проживають, як і делегація київського клубу, в готелі La Quinta, який знаходиться у 1,1 км від Футбольного центру Марбельї, де обидві команди проводять свої тренування.

На занятті «Динамо» був відсутній Назарій Русин, який вирушив до Києва. У нападника «Динамо» проблеми з паховими кільцями. Замість нього до Іспанії найближчим часом прибуде Владислав Алєксєєв.

Розпочалося тренування з розминки під керівництвом тренера з фізпідготовки Віталія Кулиби. Після роботи у квадратах гравцям знову були запропоновані фізичні навантаження з шістьма станціями для кожної групи м’язів.

Завершилося ранкове заняття черговим міні-турніром. Цього разу для гри було виділено половину поля, а по центру кожної сторони розміщувалися ворота стандартного розміру. Кожній команді протягом трьох хвилин необхідно було вразити всі четверо воріт.

Вечірнє тренування було виключно ігровим. Після невеличкої розминки гравці приступили до вправи на контроль м’яча, після чого зіграли двосторонку на все поле.

Уже сьогодні «біло-сині» проведуть свій перший матч у новому році. Суперником киян буде ФК «Санкт-Галлен» із одноіменного швейцарського міста, який у своєму чемпіонаті посідає 4 місце.

Джерело: fcdynamo.kiev.ua