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    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея

    За індивідуальною програмою під час вечірнього заняття займалися Віктор Циганков, Євген Хачеріді, Сергій Сидорчук та Александар Пантич
    Підходить до завершення перший навчально-тренувальний збір «Динамо» в Марбельї. Приїхавши до Футбольного центру Марбельї на вечірнє тренування, автобус з гравцями «Динамо» розташувався поруч з автобусом англійського футбольного клубу «Вулвергемптон», де  свого часу грав асистент головного тренера
    • Сьогодні, 14:47
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    Іспанський збір&nbsp;&laquo;Динамо&raquo;
    Іспанський збір «Динамо»

    За індивідуальною програмою під час вечірнього заняття займалися Віктор Циганков, Євген Хачеріді, Сергій Сидорчук та Александар Пантич

    Підходить до завершення перший навчально-тренувальний збір «Динамо» в Марбельї.

    Приїхавши до Футбольного центру Марбельї на вечірнє тренування, автобус з гравцями «Динамо» розташувався поруч з автобусом англійського футбольного клубу «Вулвергемптон», де  свого часу грав асистент головного тренера «Динамо» Олег Лужний.

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    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
    Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея

    На сусідньому полі Футбольного центру у цей час своє тренування проводив сьогоднішній спаринг-партнер «біло-синіх», ФК «Осієк».

    За індивідуальною програмою під час вечірнього заняття займалися Віктор Циганков, Євген Хачеріді, Сергій Сидорчук та Александар Пантич.

    Вечірнє тренування було повністю ігровим, гравці відпрацьовували моменти максимально наближені до ігрових.

    Джерело: fcdynamo.kiev.ua

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