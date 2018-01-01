Як «Динамо» проводить останні дні іспанського збору. Фотогалерея
- Сьогодні, 14:47
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За індивідуальною програмою під час вечірнього заняття займалися Віктор Циганков, Євген Хачеріді, Сергій Сидорчук та Александар Пантич
Підходить до завершення перший навчально-тренувальний збір «Динамо» в Марбельї.
Приїхавши до Футбольного центру Марбельї на вечірнє тренування, автобус з гравцями «Динамо» розташувався поруч з автобусом англійського футбольного клубу «Вулвергемптон», де свого часу грав асистент головного тренера «Динамо» Олег Лужний.
На сусідньому полі Футбольного центру у цей час своє тренування проводив сьогоднішній спаринг-партнер «біло-синіх», ФК «Осієк».
За індивідуальною програмою під час вечірнього заняття займалися Віктор Циганков, Євген Хачеріді, Сергій Сидорчук та Александар Пантич.
Вечірнє тренування було повністю ігровим, гравці відпрацьовували моменти максимально наближені до ігрових.
Джерело: fcdynamo.kiev.ua