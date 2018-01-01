Як «Динамо» в Іспанії готується до другої частини сезону. Фотогалерея

«Динамо» провело перше тренування в Іспанії

До групи гравців, які вирушили безпосередньо з Києва, уже на місці приєдналися троє легіонерів – Томаш Кендзьора, Йосип Піварич та новачок «біло-синіх» Беньямін Вербич, для якого це тренування стало дебютним у футболці київського «Динамо». На тренування «біло-синіх» також завітав і менеджер по країнах



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Тренування «Динамо» в Іспанії

«Динамо» провело перше тренування в Іспанії

До групи гравців, які вирушили безпосередньо з Києва, уже на місці приєдналися троє легіонерів – Томаш Кендзьора, Йосип Піварич та новачок «біло-синіх» Беньямін Вербич, для якого це тренування стало дебютним у футболці київського «Динамо».

На тренування «біло-синіх» також завітав і менеджер по країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи Огнєн Вукоєвич.

Вечірнє тренування, яке тривало близько години, мало втягуючий характер, проте виявилось досить насиченим. Розпочалося воно з пробіжки та роботи з тренером з фізичної підготовки Віталієм Кулибою, після чого гравців було поділено на 4 групи для занять у квадратах, а голкіпери провели тренування під керівництвом Михайла Михайлова.

На завершення тренування паралельно відбувалися дві двосторонки. Найбільший інтерес викликала гра за участі тренерів, де у зеленій маніжці у захисті грав Олег Лужний, а за червоних свої навики в нападі демонстрував Максим Шацьких.

Джерело: fcdynamo.kiev.ua