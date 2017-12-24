З Джоковичем і Зіданом: як українські футбольні зірки зустрічають новорічні свята (фотогалерея)
- Сьогодні, 14:49
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Євген Коноплянка поділився фотографіями з легендарними тенісистом і футболістом
У більшості футбольних чемпіонатів уже почалися новорічні та різдвяні відпустки, тому гравці розлетілися у теплі країни, щоб розслабитися.
Не винятком є й українські футболісти, які здебільшого відправилися у темпі країн із своїми сім’ями.
Найактивнішим у соціальних мережах, як майже і завжди, є півзахисник німецького «Шальке-04» та збірної України Євген Коноплянка.
Протягом двох днів він відразу розмістив кілька фотографій, на яких два Євгени – Коноплянка та Шахов – відпочивають у супроводі своїх коханих.
Крім того, у Дубаї йому вдалося зустрітися на сфотографуватися з тенісистом Новаком Джоковичем і тренером мадридського «Реала» Зінедіном Зіданом.
Замість Ярмоленка всіх з новорічними святами привітала його дружина Інна. На одній зі світлин уся щаслива родина позує на фоні ялинки.
Щоправда, де відпочивають Ярмоленки, вона не вказала.
Сім’я Ракицьких вирішила відпочити на острівній державі Маврикій, що в Індійському океані.
Дружина Ярослава Ольга опублікувала фото, де вони стоять на березі океану.
До Вашої уваги найцікавіші світлини з відпусток:
Привітав своїх підписників у соціальних мережах і чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко.