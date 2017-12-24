З Джоковичем і Зіданом: як українські футбольні зірки зустрічають новорічні свята (фотогалерея)

Євген Коноплянка поділився фотографіями з легендарними тенісистом і футболістом

У більшості футбольних чемпіонатів уже почалися новорічні та різдвяні відпустки, тому гравці розлетілися у теплі країни, щоб розслабитися. Не винятком є й українські футболісти, які здебільшого відправилися у темпі країн із своїми сім’ями. Найактивнішим у соціальних мережах, як майже і завжди, є півзахисник німецького

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Євген Коноплянка та Новак Джокович

Євген Коноплянка поділився фотографіями з легендарними тенісистом і футболістом

У більшості футбольних чемпіонатів уже почалися новорічні та різдвяні відпустки, тому гравці розлетілися у теплі країни, щоб розслабитися.

Не винятком є й українські футболісти, які здебільшого відправилися у темпі країн із своїми сім’ями.

Найактивнішим у соціальних мережах, як майже і завжди, є півзахисник німецького «Шальке-04» та збірної України Євген Коноплянка.

Протягом двох днів він відразу розмістив кілька фотографій, на яких два Євгени – Коноплянка та Шахов – відпочивають у супроводі своїх коханих.

Крім того, у Дубаї йому вдалося зустрітися на сфотографуватися з тенісистом Новаком Джоковичем і тренером мадридського «Реала» Зінедіном Зіданом.

Допис, поширений Yevhen Konoplyanka (@konoplyanka.official) 25 Гру 2017 р. о 1:59 PST

Замість Ярмоленка всіх з новорічними святами привітала його дружина Інна. На одній зі світлин уся щаслива родина позує на фоні ялинки.

Щоправда, де відпочивають Ярмоленки, вона не вказала.

Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10) 25 Гру 2017 р. о 2:00 PST

Сім’я Ракицьких вирішила відпочити на острівній державі Маврикій, що в Індійському океані.

Дружина Ярослава Ольга опублікувала фото, де вони стоять на березі океану.

Допис, поширений Оля Ракицкая (@olga_rakitskaya) 24 Гру 2017 р. о 9:59 PST

До Вашої уваги найцікавіші світлини з відпусток:

Привітав своїх підписників у соціальних мережах і чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко.