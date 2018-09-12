Збірна Андорри U-21 потрапила в ДТП у Запоріжжі (фото)



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Фото: Depo.Запоріжжя

Постраждалих в результаті ДТП немає

У Запоріжжі сталася ДТП за участю автобуса, в якому перебувала молодіжна збірна Андорри.

В автобус, який супроводжувала поліція, врізався легковий автомобіль, водій якого не пропустив транспортний засіб з футболістами.

Аварія сталася на перехресті проспекту Соборної та вулиці Лермонтова.

Постраждалих в результаті ДТП немає.

На водія легкового автомобіля поліція склала протокол.

Нагадаємо, молодіжна збірна Андорри вчора грала проти молодіжної збірної України на «Славутич-Арені» в Запоріжжі в межах відбору на Євро-2019.

Українці виграли матч з рахунком 1:0.

Джерело: Depo.Запоріжжя