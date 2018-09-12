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    Фото

    Збірна Андорри U-21 потрапила в ДТП у Запоріжжі (фото)

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    Фото:&nbsp;Depo.Запоріжжя - Збірна Андорри U-21 потрапила в ДТП у Запоріжжі (фото)
    Фото: Depo.Запоріжжя

    Постраждалих в результаті ДТП немає

    У Запоріжжі сталася ДТП за участю автобуса, в якому перебувала молодіжна збірна Андорри.

    В автобус, який супроводжувала поліція, врізався легковий автомобіль, водій якого не пропустив транспортний засіб з футболістами.

    Аварія сталася на перехресті проспекту Соборної та вулиці Лермонтова.

    Постраждалих в результаті ДТП немає.

    На водія легкового автомобіля поліція склала протокол.

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    Збірна Андорри U-21 потрапила в ДТП у Запоріжжі (фото)
    Збірна Андорри U-21 потрапила в ДТП у Запоріжжі (фото)
    Збірна Андорри U-21 потрапила в ДТП у Запоріжжі (фото)
    Збірна Андорри U-21 потрапила в ДТП у Запоріжжі (фото)
    Depo.Запоріжжя

    Нагадаємо, молодіжна збірна Андорри вчора грала проти молодіжної збірної України на «Славутич-Арені» в Запоріжжі в межах відбору на Євро-2019.

    Українці виграли матч з рахунком 1:0.

    Джерело: Depo.Запоріжжя

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