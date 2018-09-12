Збірна Андорри U-21 потрапила в ДТП у Запоріжжі (фото)
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Фото: Depo.Запоріжжя
Постраждалих в результаті ДТП немає
У Запоріжжі сталася ДТП за участю автобуса, в якому перебувала молодіжна збірна Андорри.
В автобус, який супроводжувала поліція, врізався легковий автомобіль, водій якого не пропустив транспортний засіб з футболістами.
Аварія сталася на перехресті проспекту Соборної та вулиці Лермонтова.
Постраждалих в результаті ДТП немає.
На водія легкового автомобіля поліція склала протокол.
Depo.Запоріжжя
Нагадаємо, молодіжна збірна Андорри вчора грала проти молодіжної збірної України на «Славутич-Арені» в Запоріжжі в межах відбору на Євро-2019.
Українці виграли матч з рахунком 1:0.
Джерело: Depo.Запоріжжя