Збірна України показала свою форму на Олімпіаду-2018 (фото)
- Сьогодні, 19:09
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Фото: ua.tribuna
Також були показані офіційні костюми
У Києві пройшли офіційні проводи олімпійської збірної України на Ігри в Пхьончхан.
Також представили і форму, в якій наші спортсмени пройдуть на церемонії відкриття Ігор-2018.
Концепт розробив відомий український дизайнер Андре Тан, а виробником форми стала компанія Peak.
Також Ярослав Паніот, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Анна Хниченкова - спортсмени, які виступатимуть на Олімпіаді - показали офіційні костюми.
ua.tribuna
Джерело: ua.tribuna.com