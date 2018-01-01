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    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду-2018 (фото)

    Також були показані офіційні костюми
    У Києві пройшли офіційні проводи олімпійської збірної України на Ігри в Пхьончхан. Також представили і форму, в якій наші спортсмени пройдуть на церемонії відкриття Ігор-2018. Концепт розробив відомий український дизайнер Андре Тан, а виробником форми стала компанія Peak. Також Ярослав Паніот, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Анна Хниченкова -
    • Сьогодні, 19:09
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    Фото: ua.tribuna
    Фото: ua.tribuna

    Також були показані офіційні костюми

    У Києві пройшли офіційні проводи олімпійської збірної України на Ігри в Пхьончхан.

    Також представили і форму, в якій наші спортсмени пройдуть на церемонії відкриття Ігор-2018.

    Концепт розробив відомий український дизайнер Андре Тан, а виробником форми стала компанія Peak.

    Також Ярослав Паніот, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Анна Хниченкова - спортсмени, які виступатимуть на Олімпіаді - показали офіційні костюми.

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    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду-2018 (фото)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду-2018 (фото)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду-2018 (фото)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду-2018 (фото)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду-2018 (фото)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду-2018 (фото)
    Збірна України показала свою форму на Олімпіаду-2018 (фото)
    ua.tribuna

    Джерело: ua.tribuna.com

    Олімпіада Збірна України
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