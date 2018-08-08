«Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки



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Яна Клочкова

Яна перебуває зараз у чудовій фізичній формі

У вівторок, 7-го серпня, свій 36-й день народження відзначала найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор - Яна Клочкова.

За свою кар'єру вона встигла завоювати безліч нагород: п'ять медалей на Олімпійських іграх, чотири з яких золоті і одна срібна, також українська плавчиха неодноразово завойовані титули чемпіонки світу і Європи.

Яна Клочкова встановила 50 рекордів України в 25- і 50-метрових басейнах на дистанціях 100, 200, 400 метрів комплексним плаванням; 200, 400 і 800 метрів вільним стилем; 100 і 200 метрів на спині; 200 метрів батерфляєм та естафетному плаванні.

На Олімпійських іграх в Сіднеї вона встановила світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним плаванням і рекорд Європи на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

Зазначимо, що Яна Клочкова перебуває зараз у чудовій фізичній формі, результатами своїх тренувань вона часто ділиться в соціальних мережах.

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Джерело: xsport.ua