  1. Головна
  2. Спорт
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки

    • Розсилка
    Яна Клочкова - «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    Яна Клочкова

    Яна перебуває зараз у чудовій фізичній формі

    У вівторок, 7-го серпня, свій 36-й день народження відзначала найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор - Яна Клочкова.

    За свою кар'єру вона встигла завоювати безліч нагород: п'ять медалей на Олімпійських іграх, чотири з яких золоті і одна срібна, також українська плавчиха неодноразово завойовані титули чемпіонки світу і Європи.

    Яна Клочкова встановила 50 рекордів України в 25- і 50-метрових басейнах на дистанціях 100, 200, 400 метрів комплексним плаванням; 200, 400 і 800 метрів вільним стилем; 100 і 200 метрів на спині; 200 метрів батерфляєм та естафетному плаванні.

    На Олімпійських іграх в Сіднеї вона встановила світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним плаванням і рекорд Європи на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

    Зазначимо, що Яна Клочкова перебуває зараз у чудовій фізичній формі, результатами своїх тренувань вона часто ділиться в соціальних мережах.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки
    «Золота рибка України» Яна Клочкова відзначила своє 36-річчя. Яскраві фото привабливої спортсменки

    Дивись також: Богині спортивного Олімпу. Найкрасивіші легкоатлетки чемпіонату Європи-2018 (фотогалерея)

    Джерело: xsport.ua

    водні види спорту плавання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ