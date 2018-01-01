Чемпіонат Європи з футзалу. Збірна України обіграла Румунію та вийшла в плей-офф

Наша команда змогла вирвати перемогу, програючи 0:2

У п'ятницю, 2 лютого, збірна України з футзалу провела свій перший матч на чемпіонаті Європи. У стартовому матчі українська збірна зустрічалася з Румунією. Наш суперник у першому турі програв Португалії, тому у разі перемоги наша команда могла достроково вийти у плей-офф турніру, адже з групи виходять дві кращі команди. Так воно і сталося, матч

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Фото: Асоціація футзалу України

Наша команда змогла вирвати перемогу, програючи 0:2

У п'ятницю, 2 лютого, збірна України з футзалу провела свій перший матч на чемпіонаті Європи.

У стартовому матчі українська збірна зустрічалася з Румунією. Наш суперник у першому турі програв Португалії, тому у разі перемоги наша команда могла достроково вийти у плей-офф турніру, адже з групи виходять дві кращі команди.

Так воно і сталося, матч завершився з рахунком 3:2 на користь нашої команди, тому тепер у матчі з Португалією буде вирішуватися лише доля першого місця. Втім, не все так гарно для починалося для підопічних Олександра Косенка.

Команди вже зі старту поєдинку обмінялися кількома небезпечними ударами, однак на п'ятій хвилині українці припустилися помилки у центрі поля, чим скористався Савіо Валадарес, який змістився ближче до воріт і точно пробив у верхній кут воріт Іваняка.

Вже через три хвилини після голу рахунок міг стати 2:0, однак, на щастя, Матей пробив у поперечку воріт. Втім, другого голу наша команда все ж уникнути не змогла. Українці затиснули суперника біля воріт, завдавши цілу серію ударів, але знову втратили м'яч - у підсумку румуни вийшли у небезпечну контратаку, яка на 11-й хвилині завершилася голом Флоріна Ігната.

Після голу Косенко взяв тайм-аут, який у підсумку допоміг українській команді скоротити відставання ще до перерви. На 20-й хвилині українці вдало розіграли штрафний, який завершився точним ударом Тараса Королішина.

Другий тайм також видався доволі бойовим. Обидві збірні створили чимало гострих моментів, однак цього разу удача знову посміхнулася Україні. Цього разу допоміг рикошет: Олександр Педяш завдав удар метрів з дев'яти і м'яч після рикошету від ноги Ігната влетів під поперечку воріт румунів.

Нічийний результат тримався майже до завершення другого тайму. Румунія пішла у ва-банк та навіть атакувала ворота Іваняка з п'ятим польовим гравцем, однак оборона нашої команди витримала. За хвилину до завершення другого тайму наш суперник взяв тайм-аут, однак він не допоміг.

Румуни знову проводили атаку з п'ятим польовим однак забити не змогли, Іваняк зловив м'яч та швидко ввів його у гру. У підсумку швидка атака української збірної завершилася точним пострілом Петра Шотурми, який з правого флангу за 19,5 сек до кінця зустрічі приніс Україні перемогу.

Чемпіонат Європи з футзалу

Група С

Україна - Румунія 3:2

Голи: Савіо Валадарес, 5, Флорін Гнат, 11 - Тарас Королішин, 20, Олександр Педяш, 28, Петро Шотурма, 40

Україна: Євген Іваняк - Володимир Разуванов, Михайло Грицина, Микола Грицина, Петро Шотурма - Микола Білоцерківець, Андрій Хамдамов, Руслан Шеремета, Сергій Журба - Тарас Королішин, Олександр Педяш, Андрій Лисенко