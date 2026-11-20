Національна команда України з футболу в 2027 році змагатиметься за путівку на Чемпіонат Європи. Які стартові позиції підопічних Андреа Мальдери та особливості кваліфікаційного турніру – в матеріалі «Главкома».

Днями завершився черговий сезон Ліги націй. Турнір під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) став прологом до відбору перед Євро-2028. Уже наприкінці березня більшість збірних Старого світу розпочнуть запеклу боротьбу за поїздку на Чемпіонат Європи. Зрештою, на турнір потраплять 24 найкращі національні команди.

Як збірна України виступила в Лізі націй 2026/27

Перший офіційний турнір під керівництвом Мальдери вийшов суперечливим. «Синьо-жовті» справді класно стартували. Спершу збірна України з голом нападника Данила Сікана оформила принципову перемогу над Угорщиною (1:0), а потім напіврезервним складом розписала нічию з Грузією (0:0). Фортуна, однак, швидко відвернулася від національної команди.

Далі підопічні Мальдери зазнали трьох поразок поспіль. Щоправда, повним провалом стала лише перша – від Північної Ірландії (0:3). Натомість другі поєдинки з угорцями (1:2) та тими ж ірландцями (0:1) цілком могли обернутися й іншим підсумком. Щонайменше на одну нічию у цих протистояннях «синьо-жовті» напрацювали. Та довелося обмежитися втішною перемогою над збірною Грузії (1:0) у фінальному турі змагань з голом того ж Сікана.

Данило Сікан забив два з трьох м'ячів «синьо-жовтих» у Лізі націй фото: УАФ

Як наслідок, збірна України набрала сім очок і фінішувала третьою у квартеті B2 Ліги націй. На вихід у Дивізіон A команда Мальдери точно не заслужила. Не були й підопічні італійського фахівця такими безнадійними, щоб опинитися в плейоф за виживання. Фактично виступ «синьо-жовтих» засвідчив, що Дивізіон B абсолютно відповідає рівню цього покоління національної команди. Тож і наступний сезон турніру збірна України розпочне тут.

Безумовним позитивом осені стала перевірка широкого списку футболістів у бойових умовах. Зокрема, шестеро дебютували в лавах національної команди. Мальдера використав Лігу націй, що колись замінила контрольні матчі, за прямим призначенням. Він влаштував оглядини для чотирьох десятків виконавців і після ґрунтовного аналізу командного та індивідуальних перформансів обере кістяк національної команди на прийдешній відбірковий цикл.

Яке становище України перед жеребкуванням кваліфікації до Євро-2028

Національні команди Старого світу чекають на суперників у відборі до Чемпіонату Європи. 6 грудня у Белфасті відбудеться церемонія жеребкування кваліфікаційного турніру. Заздалегідь 54 європейські збірні розділили на п'ять кошиків. Україна потрапила до третього, хоча в разі кращого виступу в Лізі націй (фінішу бодай другою) могла зачепитися і за другий кошик. Утім, особливої різниці в силі команд у них немає.

«Синьо-жовті» вже гарантовано не перетнуться зі збірними Шотландії, Косова, Польщі, Ізраїлю, Румунії, Грузії, Північної Македонії, Чорногорії, Албанії, Ісландії та Словаччини. Натомість в такому омріяному багатьма другому кошику маємо цілком прийнятні варіанти – Уельс, Сербія, Туреччина, Чехія, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Угорщина та Ірландія. Зрештою, одна з цих команд буде суперником збірної України.

Склад кошиків перед жеребкуванням кваліфікації до Євро-2028 інфографіка: Football Meets Data

Фортуна матиме нагоду посміхнутися і під час вибору стартового фаворита – національної команди з першого кошика. Звісно, туди передусім потрапили провідні збірні Європи на кшталт Іспанії, Англії чи Франції. Та затесалися до цієї компанії й колективи, що давно зірок із неба хапають. Наприклад, вітчизняні вболівальники, вочевидь, не відмовилися би від поєдинків своїх улюбленців проти Греції, Данії чи Хорватії. Та навіть колись грізна збірна Італії пропустила ось вже три чемпіонати світу поспіль.

У четвертому-п'ятому кошиках опинилися національні команди, яких сприйматимуть справним постачальником очок. Якщо збірна України прагне по-справжньому претендувати на путівку на Євро-2028, то зобов'язана перемагати таких опонентів і вдома, і на виїзді. Навіть попри дружній статус із народами Естонії, Молдови, Латвії чи Литви. Особливість четвертого кошика для «синьо-жовтих» – їм у жодному разі не випаде Білорусь. А її союзниця Росія вкотре не потрапила до переліку учасників змагань. Тут послідовність УЄФА в порівнянні з багатьма іншими спортивними федераціями викликає повагу.

Як збірна України зможе потрапити на Чемпіонат Європи

За результатами жеребкування сформують 12 кваліфікаційних груп. У половині буде по чотири національні команди, а в іншій – по п'ять. Ця особливість пов'язана з плейоф Ліги націй. Чвертьфіналісти змагань потраплять у групи з чотирма командами та стартуватимуть у відборі аж восени. Найпростіший та найважчий водночас спосіб потрапити на Євро-2028 – виграти кваліфікаційну групу.

Далі складніше. Серед збірних, які фінішують другими, гарантовано на турнір потраплять лише вісім національних команд. Ще дві-чотири дружини опиняться в плейоф кваліфікації. Остаточна кількість учасників визначиться лише після фінального туру відбору. Справа в тому, що на Чемпіонат Європи гарантовано поїде двоє з чотирьох господарів турніру (Англія, Вельс, Ірландія, Шотландія). Якщо ж вони не проб'ються крізь сито відбору, то УЄФА доведеться пожертвувати однією-двома збірними з найгіршими показниками з когорти тих, що фінішували другими. Сумнівів щодо здатності англійської збірної пробитися на Євро-2028 самотужки немає. А от щодо її партнерів – чимало. Тож навіть друге місце в групі не буде гарантією бодай плейоф кваліфікації.

Єгор Ярмолюк повинен стати лідером середньої лінії фото: УАФ

Компанію найгіршим другим збірним і, можливо, комусь з господарів турніру складуть національні команди, що непогано виступили в Лізі націй. Потраплять вони туди за рейтингом збірних за підсумками сезону 2026/27. Шанси команди Мальдери вийти в плейоф саме таким чином доволі мізерні. «Синьо-жовті» опинилися аж у третьому десятку класифікації. Попереду ще й чимало таких збірних, які цілком можуть не потрапити до двійки найкращих національних команд у групах. Наприклад, Сербія, Уельс, Чехія, Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль, Боснія і Герцеговина…

Отже, збірна України для виходу на п'ятий поспіль Чемпіонат Європи повинна щонайменше фінішувати другою у кваліфікаційній групі. Звісно, на підсумковий результат підопічних Мальдери впливатиме безліч факторів – від підібраних жеребом суперників до календаря та навіть можливості нарешті зіграти при рідних трибунах. Утім, Українська асоціація футболу вустами свого очільника Андрія Шевченка вже заявила безапеляційну мету на відбір – вихід на Євро-2028. Тож уболівальникам варто набратися терпіння, а тренерському штабу та футболістам братися до праці.

Антон Федорців, «Главком»