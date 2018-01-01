Чемпіонат України з легкої атлетики: перемоги Левченко, Саладухи та Шух

У Сумах відбувся чемпіонат України з легкої атлетики

У Сумах завершився головний старт зимового національного легкоатлетичного сезону – чемпіонат України у приміщенні. Пропонуємо вашій увазі фінішні протоколи змагань та невеличкий огляд кожного змагального дня. Перший день В перший день змагань на чемпіонаті України з легкої атлетики в закритому приміщенні було розіграно всього декілька



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/UkrainianAthletics/

У Сумах відбувся чемпіонат України з легкої атлетики

У Сумах завершився головний старт зимового національного легкоатлетичного сезону – чемпіонат України у приміщенні.

Пропонуємо вашій увазі фінішні протоколи змагань та невеличкий огляд кожного змагального дня.

Перший день

В перший день змагань на чемпіонаті України з легкої атлетики в закритому приміщенні було розіграно всього декілька комплектів нагород, проте деякі з них здивували.

Найважливішою подією дня став результат у п’ятиборстві все ще 18-річної Аліни Шух. Молода спортсменка веде відчайдушну боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу в Бірмінгемі. Сьогодні в Сумах вона не тільки очікувано перемогла усіх своїх суперниць, але показала результат, який дозволяє претендувати на кваліфікацію на на чемпіонат світу — 4472 очка.

До сьогодні найкращим показником Шух в сезоні було 4375 очок, а це лише десятий результат, тому вона не особливо багато шансів мала потрапити у число учасників чемпіонату світу з методами відбору організаторів — 5 найкращих спортсменів. З новим показником молода українка вийшла на четвертий результат після Івони Дадіч, Елішки Клучінової та Еріки Бужар. До 12 лютого інші претендентки мають шанси перевершити результат Шух.

Несподіванкою закінчились змагання на дистанції 60 метрів. 20-річний Олександр Соколов показав свій найкращий результат в кар’єрі — 6.70, що дозволило йому на фініші обійти найкращого спринтера України Сергія Смелика, який програв переможцю 0,02 секунди.

У найкоротшій дистанції серед жінок легко перемогла Христина Стуй, яка вже виконала норматив чемпіонату світу та готується до змагань. Вона показала результат 7.33, упевнено випередивши суперниць Анастасію Голєнєву та Аліна Калістратову.

Другий день

Юлія Левченко перемогла у стрибках в висоту на чемпіонаті України з легкої атлетики в закритих приміщення, а також інші не надто несподівані результати другого дня змагань.

Традиційно найцікавішим та найбільш рейтинговим змаганням в українській легкій атлетиці вважаються стрибки у висоту серед жінок. Віце-чемпіонка світу 2017 року Юлія Левченко також приїхала на чемпіонат Україну, аби поборотись за перемогу. Навіть без травмованої Оксани Окунєвої та відсутньої юної Ярослави Магучіх в секторі вистачало сильних спортсменів.

Головними суперницями Левченко несподівано стали не Ірина Геращенко та Катерина Табашник, а Юлія Чумаченко. Перші двоє взяли висоту 1.91, тоді як Чумаченко зуміла стрибнути 1.93. Щоправда цього не вистачило ані для боротьби за перше місце, адже Левченко злетіла на 1.95, ані для виконання нормативу на чемпіонат світу (197 см). Проте боротьба за нагороди та конкуренція була дуже високою.

У стрибках в довжину серед жінок також була неймовірна боротьба за чемпіонство, а також спроби штурмувати норматив на чемпіонат світу. Марина Бех та Крістіна Гришутіна зробили по декілька класних стрибків, були близькими до потрібних 6.76, але все ж кожна з них не долетіла. Бех перемогла з результатом 6.67, а Гришутіна стала другою — 6.64.

Чоловіки у тому же секторі стрибках у довжину теж не дотягнули до нормативу. Боротьбу за перемогу виграв Сергій Никифоров, який в четвертій спробі показав результат 7.96, побивши найкращий показник Владислава Мазура, який закінчив змагання з показником 7.83.

Тетяна Мельник перемогла на дистанції 400 метрів, показавши результат 53.75, другою прийшла Анастасія Бризгіна з 53.86. Жодна з них не зуміла кваліфікуватись в індивідуальні змагання, проте, мабуть, Україна поїде на чемпіонат світі естафетною командою. Навіть після відсторонення Ольги Земляк Україна цілком може бігати цю естафету та сподіватись хоча б на топ-8.

Результати дня в інших дисциплінах не принесли особливої інтриги та несподіванок. Андрій Проценко виграв стрибки у висоту серед чоловіків з результатом 2.29, Артем Шаматрин та Анна Плотіцина були сильнішими від усіх на дистанції 60 метрів з бар’єрами, а Ольга Ляхова виграла 800-метрівку.

Третій день

Чемпіонат України з легкої атлетики в закритих приміщеннях в Сумах завершився кількома цікавими результатами.

Головною подією останнього дня змагань стала боротьба в секторі для потрійного стрибка. За перемогу змагались досвідчені Ольга Саладуха, яка була чемпіонкою світу в цій дисципліні, та Руслана Цихоцька, яка останнім часом живе та тренується в США. Уже в першій спробі Саладуха стрибнула на 13.85, й ніхто не зумів покращити цей результат до самого закінчення змагань. Найкращий стрибок Цихоцької був 13.61, але у самої Саладухи було ще два більш дальніх польоти.

Проте цей результат не дозволив переможниці кваліфікуватись на чемпіонат світу в Бірмінгемі, який пройде на початку березня. Для цього треба було стрибнути 14.30.

У чоловіків молодий Олександр Малосолов переміг усіх конкурентів з результатом 16.13. Проте цього також було занадто мало для кваліфікації на чемпіонат світу.

Таким чином, на чемпіонаті України жоден із спортсменів не зумів показати результат, який дозволить йому потрапити на головний старт зимового сезону.

Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщеннях

9-11 лютого, м. Суми

П’ятибороство

1. Аліна Шух — 4472

2. Рімма Гордієнко — 4323

3. Ірина Рофе-Бекетова — 4113

60 м, чоловіки

1. Олександр Соколов — 6.70

2. Сергій Смелик — 6.72

3. Володимир Супрун — 6.84

60 м, жінки

1. Христина Стуй — 7.33

2. Анастасія Голєнєва — 7.54

3. Аліна Калістратова — 7.57

Штовхання ядра, чоловіки

1. Віктор Самолюк — 19.19

2. Ігор Мусієнко — 19.04

3. Роман Кокошко — 18.40

Семиборство

1. Василь Іваницький — 5649

2. Вадим Адамчук — 5554

3. Дмитро Шепітко — 5485

Стрибки з жердиною, жінки

1. Марина Килипко — 4.50

2. Яна Гладійчук — 4.20

3. Юлія Максименко — 4.10

Стрибки у висоту, чоловіки

1. Андрій Проценко — 2.29

2. Віктор Лонський — 2.23

3. Юрій Кримаренко — 2.20

Штовхання ядра, жінки

1. Ольга Голодна — 16.07

2. Вікторія Клочко — 15.87

3. Світлана Марусенко — 15.80

Стрибки у довжину, чоловіки

1. Сергій Никифоров — 7.96

2. Владислав Мазур — 7.83

3. Ігор Гончар — 7.56

3000 м, жінки

1. Вікторія Шкурко — 10:03.97

2. Марія Мазуренко — 10:04.54

3. Любов Сухорівська — 10:04.75

3000 м, чоловіки

1. Киц Володимир — 8:11.40

2. Кіщенко Юрій — 8:21.54

3. Дещенко Андрій — 8:22.31

Стрибки у висоту, жінки

1. Юлія Левченко — 1.95

2. Юлія Чумаченко — 1.93

3. Ірина Геращенко — 1.91

Стрибки у довжину, жінки

1. Марина Бех — 6.67

2. Крістіна Гришутіна — 6.64

3. Анастасія Черемісіна — 6.11

800 м, жінки

1. Ольга Ляхова — 2:03.48

2. Наталя Пироженко — 2:07.91

3. Юлія Чехівська — 2:10.48

800 м, чоловіки

1. Ігор Гуцол — 1:49.40

2. Олег Миронець — 1:49.52

3. Дмитро Ніколайчук — 1:51.55

400 м, жінки

1. Тетяна Мельник — 53.75

2. Анастасія Бризгіна — 53.86

3. Анна Рижикова — 54.31

400 м, чоловіки

1. Віталій Бутрим — 47.25

2. Данило Даниленко — 47.68

3. Олексій Поздняков — 47.69

60 м з/б, жінки

1. Анна Плотіцина — 8.16

2. Наталія Ручківська — 8.26

3. Ганна Чубковцова — 8.3

60 м з/б, чоловіки

1. Артем Шаматрин — 7.84

2. Богдан Чорномаз — 7.92

3. Максат Кандимов — 7.98

Потрійний стрибок, чоловіки

1. Олександр Малосолов — 16.13

2. Віктор Кузнєцов — 16.03

3. Андрій Станчев — 15.79

1500 м, жінки

1. Орися Дем’янчук — 4:38.99

2. Юлія Мороз — 4:39.27

3. Юлія Дятлова — 4:40.60

1500 м, чоловіки

1. Олег Каяфа — 3:53.45

2. Андрій Аліксійчук — 3:54.01

3. Володимир Киц — 3:54.06

3000 м з/п, жінки

1. Ганна Печко — 10:43.36

2. Вікторія Федчик — 10:47.89

3. Ганна Жмурко — 11:02.14

Потрійний стрибок, жінки

1. Ольга Саладуха — 13.85

2. Руслана Цихоцька — 13.61

3. Катерина Попова — 13.47

3000 м з/п, чоловіки

1. Василь Коваль — 8:43.60

2. Роман Ростикус — 8:54.76

3. Костянтин Коляда — 9:00.88

SportArena