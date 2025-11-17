Головна Спорт Публікації
Плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу: коли Україна дізнається нових суперників

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Для виходу на Мундіаль нашій збірній потрібно здолати двох опонентів

Україна наразі є одним з основних претендентів на місце в першому кошику перед жеребкуванням плей-оф

Збірна України завершила груповий етап відбору до чемпіонату світу-2026, здобувши у вирішальному матчі перемогу над Ісландією з рахунком 2:0. Про це повідомляє «Главком».

Україна наразі є одним з основних претендентів на місце в першому кошику перед жеребкуванням плей-оф.

Хто вже вийшов у плей-оф відбору ЧС-2026

У цьому етапі буде чотири кошики: три – за оновленим рейтингом ФІФА, а четвертий – для команд, які отримали право продовжити боротьбу через Лігу націй. Для виходу на Мундіаль нашій збірній потрібно здолати двох опонентів.

На сьогодні визначено половину учасників плей-оф.

За підсумками групового етапу:

  • Італія
  • Україна
  • Чехія
  • Ірландія
  • Албанія

За рейтингом Ліги націй:

  • Швеція
  • Румунія
  • Північна Ірландія

У якому кошику може опинитися Україна

Позицію України визначать після завершення всіх матчів групової стадії та оприлюднення оновленого рейтингу ФІФА 19 листопада.

Поки що гарантоване місце у першому кошику має лише Італія. Україна – друга за рейтингом серед команд, що кваліфікувались до плейоф, тож теж може потрапити до найсильнішого кошика.

Однак випередити Україну може Туреччина, якщо фінішує другою у своїй групі – вона має вищий рейтинг ФІФА.

Для того щоб зберегти шанс на потрапляння до першого кошика, Україні потрібне виконання щонайменше п’яти із шести необхідних сценаріїв у інших групах. Наразі всі ці умови виконуються, і в двох групах (B та G) зміна лідера виглядає вкрай малоймовірною.

Ситуація в групах, де ще не визначено переможця, і що потрібно Україні

Група A: Німеччина має вдома не програти Словаччині (у обох – по 12 очок, у німців краща різниця).
Група B: Швейцарія повинна зберегти перевагу над Косово (+3 очки та значно краща різниця).
Група C: Данія має уникнути поразки на виїзді від Шотландії (перевага в 1 очко).
Група G: Нідерланди мають втримати перше місце у боротьбі з Польщею (+3 очки та набагато краща різниця).
Група H: Австрії потрібно вдома не програти Боснії та Герцеговині (перевага в 2 очки).
Група J: Бельгія має зберегти першу позицію перед Північною Македонією та Вельсом (+2 очки).

Які переваги дає перший кошик

У суперники потрапляє команда з четвертого кошика – тобто збірні, що пробилися через Лігу націй (Швеція, Румунія, Північна Ірландія та Північна Македонія або Вельс).

Команди з першого та другого кошиків отримують перевагу домашнього поля в півфіналі плей-оф. Господар фіналу визначатиметься жеребом.

Що далі чекає на збірну України

  • 18 листопада: завершення групового етапу та формування складу плей-оф.
  • 19 листопада: оновлення рейтингу ФІФА та визначення кошиків.
  • 20 листопада: жеребкування плей-оф ЧС-2026.
  • 5 грудня: жеребкування фінального турніру ЧС-2026.
  • 26 і 31 березня 2026 року: матчі плей-оф.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

