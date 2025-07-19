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Головний бій року. Все, що потрібно знати про протистояння між Усиком та Дюбуа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Головний бій року. Все, що потрібно знати про протистояння між Усиком та Дюбуа
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні.
фото: Reuters

Прихильники боксу зі всього світу з нетерпінням чекають на другий поєдинок між Усиком та Дюбуа

Сьогодні, 19 липня, на легендарному лондонському стадіоні «Вемблі» пройде грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі. Як повідомляє «Главком», фахівці та прихильник називають майбутню зустріч головним поєдинком року у професійному боксі.

Коли розпочнеться бій Усик – Дюбуа

Вечір боксу Усик – Дюбуа на лондонському стадіоні «Вемблі» розпочнеться о 19.00 за київським часом. Бій Усика та Дюбуа має розпочатися не раніше, ніж о 23.30 за київським часом.

Варто зазначити, що згідно з регламентом «Вемблі», вечір боксу має тривати до 1 ночі за київським часом (23:00 за місцевим часом).

Вечір боксу Усик – Дюбуа на лондонському стадіоні «Вемблі» розпочнеться о 19.00 за київським часом
Вечір боксу Усик – Дюбуа на лондонському стадіоні «Вемблі» розпочнеться о 19.00 за київським часом
Fb Олександра Усика

Де дивитися бій Усик – Дюбуа в Україні

В Україні транслятором бою Усик – Дюбуа буде сервіс Megogo.

Подивитися історичний вечір боксу можна буде за підписками «Максимальна», «Оптимальна», «Спорт» (розділ «Єдиноборства»), «Megopack XL».

Також бій Усик – Дюбуа транслюватиме DAZN. Для перегляду потрібно мати підписку на сервіс, а потім потрібно буде придбати PPV.

Розклад сили перед боєм

Під час церемонії зважування Олександр Усик очікувано виявився легшим за свого опонента – 103,1 кг проти 110,6 кг.

Однак, така різниця у вазі не має стати проблемою для Олександра. Наприклад, перед другим боєм з Ф'юрі українець був легшим за суперника на майже 25 кг.

Варто зазначити, що перед боєм з Дюбуа Усик показав рекордну вагу тіла у кар'єрі.

Обидва боксери мають однаковий розмах рух – 198 см. Британець є дещо вищим за українця – 196 см проти 191 см. 

Між боксерами також є відчутна різниця у віці – Олександру Усику 38 років, а Даніелю Дюбуа – 27 років. 

Під час церемонії зважування Олександр Усик очікувано виявився легшим за свого опонента
Під час церемонії зважування Олександр Усик очікувано виявився легшим за свого опонента
Fb Олександра Усика

Прогноз вболівальників та експертів на бій Усик – Дюбуа

Більшість експертів та вболівальників вважають головним фаворитом поєдинку саме українця.

Колишня чемпіонка світу, віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України, Аліна Шатернікова взагалі не розглядає можливості перемоги Дюбуа.

«Враховуючи те, який шалений досвід отримав Усик у двох поєдинках проти Ф’юрі, то мені здається, що Сашко переможе, особливо, якщо бій пройде всі раунди. Усик виграє (якщо бій завершиться достроково). Я взагалі не розглядаю можливості перемоги Дюбуа. Думаю, британець буде кращим, ніж у першому бою, але на сьогоднішній день Олександр – це потужна машина, яка знищить будь якого опонента у себе на шляху», – наголосила Шатернікова.

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич в ексклюзивному коментарі «Главкому» заявив, що прогнозує дострокову перемогу Олександра Усика.

«Вважаю Олександра Усика набагато більш технічним боксером, ніж Даніель Дюбуа. Усик також володіє кращою витривалістю та вищим бійцівським IQ. Хоча Дюбуа показав себе дуже впевнено у бою проти Джошуа, я все одно віддаю перевагу Усику. Ставлю на дострокову перемогу Усика в пізніх раундах», – наголосив Гераскевич.

Більшість експертів та вболівальників вважають головним фаворитом поєдинку українця Усика
Більшість експертів та вболівальників вважають головним фаворитом поєдинку українця Усика
Fb Олександра Усика

Легендарний мексиканський боксер Сауль Альварес поставив на перемогу українця $500 тисяч із коефіцієнтом 1,26. У разі успіху мексиканець отримає $630 тисяч доларів, з них $130 тисяч – прибуток.

«За останні п'ять років Усик побив усіх найкращих. У Олександра дуже сильна витривалість, він дуже технічний та розумний. Коли я бачу когось із таким рівнем зібраності, я підтримую його. Ось чому я зробив велику ставку на його перемогу. Олександре, ти зробиш це!», – написав Альварес у соціальних мережах.

А от ексчемпіон світу з боксу в трьох дивізіонах Шейн Мозлі вірить у перемогу британця.

«Дюбуа зараз – інший боєць. Думаю, що він переможе. Він уже не дитина, він виріс. Усик – чудовий боєць, але він менш габаритний. Дюбуа ментально вже зовсім інший. Він більший, сильніший, і, ймовірно, просто його переважить», – заявив Мозлі.

Колишній чемпіон світу з боксу легендарний Леннокс Льюїс теж вважає, що перемогу здобуде Дюбуа.

«Даніель пройшов через випробування. Він – вбивця королів. Дюбуа дуже сильний, він уже бився з Усиком і вклав його на канвас. Було б дуже добре, якби Дюбуа переміг. Я думаю, що він це зможе зробити. Це важке завдання, але йому під силу», – вважає Льюїс.

Чинний чемпіон світу з боксу за версією WBO Джозеф Паркер, з яким британець мав проводити бій, але потім його скасував, не зміг однозначно визначити переможця мегафайту.

«Ніколи не варто недооцінювати Дюбуа. Він може перемогти. У першому бою Усик сильно домінував, поки Дюбуа не спіймав його ударом нижче пояса. У другому бою Олександр вийде зі звичайною впевненістю, бо має досвід першого бою», – розповів Паркер.

Екснападник київського «Динамо» Артем Мілевський вважає, що у Даніеля Дюбуа немає жодного шансу у бою проти Олександра Усика.

«Крім перемоги Усика, я нічого не чекаю. Думаю, Саня покарає британця за його зухвалі слова перед боєм. Хочеться, щоб Усик швидше його побив, і я пішов спати. Думаю, в сьомому або восьмому раунді Дюбуа впаде. Це моя думка, як уболівальника і диванного експерта з боксу (сміється)», – заявив Мілевський.

Кого букмекери вважають фаворитом бою Усик – Дюбуа

На думку букмекерів, фаворитом бою є українець Олександр Усик.

Міжнародна букмекерська контора bet365 визначили такі котирування. Перемога Усика – 1.3, нічия – 17, перемога Дюбуа – 3.50.

Дострокова перемога Усика – 2.25, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Дюбуа – 5, перемога Даніеля за очками – 12.

Теги: Даніель Дюбуа спорт реванш Олександр Усик Артем Мілевський Владислав Гераскевич букмекери Леннокс Льюїс Джозеф Паркер Джозеф Паркер Сауль Альварес Шейн Мозлі бокс

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