Українець фінішував 12-м, показавши свій найкращий результат в кар'єрі

У п'ятницю, 19 січня, в італійському Антгольці відбулася чоловіча спринтерська гонка в межах шостого етапу Кубка світу з біатлону. На жаль, збірна України не змогла поборотися за нагороди. Найкращий результат серед українців показав Володимир Сємаков, який фінішував 12-м. Сємаков єдиний серед своїх співвітчизників зміг чисто відпрацювати на обох

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Володимир Сємаков. Фото: Федерація біатлону України

Українець фінішував 12-м, показавши свій найкращий результат в кар'єрі

У п'ятницю, 19 січня, в італійському Антгольці відбулася чоловіча спринтерська гонка в межах шостого етапу Кубка світу з біатлону.

На жаль, збірна України не змогла поборотися за нагороди. Найкращий результат серед українців показав Володимир Сємаков, який фінішував 12-м. Сємаков єдиний серед своїх співвітчизників зміг чисто відпрацювати на обох вогневих рубежах. Зазначимо, що якщо на старті гонки вітер був помірний, то вже після приходу перших спортсменів на стійку вітер значно посилився і почався сніг.

У підсумку багато спортсменів, серед яких були і фаворити, застрелилися саме на стійці. Втім, Сеємаков, який мав доволі пізній стартовий номер, зміг уникнути негоду і відпрацював на другому вогневому без помилок, вийшовши на восьме поточне місце. Втім, ближче до фінішу Володимир втратив три позиції та фінішував 11-м. Згодом на 12-ту сходинку йог посунув молодий француз Емільєн Жаклін, який до останнього претендував на п'єдестал пошани, однак зміг фінішувати лише п'ятим.

Більше Сємакова ніхто потиснути не зміг, у підсумку - 12-та сходинка і найкращий результат біатлоніста в кар'єрі. До цього вищим досягненням Сємакова була 13-й сходинка у минулому сезоні не етапі Кубка світу в Обергофі.

Щодо інших українців, то був близьким до високого результату Артем Прима, який показував непогану швидкість на перших кілометрах та чисто відпрацював на лежці. На жаль, Прима, як і інші ранні номери гонки, потрапив під вітер і на стійці записав у пасив відразу чотири промахи - у підсумку гонку Артем завершив лише 81-м.

Другий найкращий результат після Сємакова серед наших спортсменів показав капітан команди Дмитро Підручний, однак три сумарних хиби не дозволили йому фінішувати навіть у топ-40. Молоді Артем Тищенко та Руслан Ткаленко показали 83-й та 86-й результат відповідно. У пасиві Тищенка дві хиби і доволі повільний хід, а Ткаленко крім повільного ходу додав у свій пасив чотири промахи на стійці.

Вже традиційно основна заруба за золото розгорнулася між Йоганнесом Бьо та Мартеном Фуркадом. Цього разу очна дуель завершилася на користь норвезького біатлоніста, який попри один промах привіз французу майже 13 секунд. Бронзову нагороду виборов німецький біатлоніст Арнд Пайффер, який попри чисту стрільбу програв Бьо 42 секунди.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Антгольці/Антерсельві, Італія

Чоловічий спринт, 10 км

1. Йоганнес Бьо (Норвегія) (1+0) 23:19.3

2. Мартен Фуркад (Франція) (0+0) +12.8

3. Арнд Пайффер (Німеччина) (0+0) +42.2

4. Антон Шипулін (Росія) (0+1) +46.3

5. Емільєн Жаклін (Франція) (0+0) +53.7

...12. Володимир Сємаков (Україна) +1:42.1

44. Дмитро Підручний (Україна) (1+2) +2:23.9

81. Артем Прима (Україна) (0+4) +3:29.8

83. Артем Тищенко (Україна) (1+1) +3:31.4

86. Руслан Ткаленко (Україна) (0+4) +3:39.3



