Федерер вшосте стає переможцем Australian Open

Роджер Федерер у 30-му фіналі здобув 20-ту перемогу на турнірах Великого шолома

Швейцарський тенісист Роджер Федерер захистив титул на Відкритому чемпіонаті Австралії і став першим 20-разовим переможцем турнірів Великого шолома. Останній крок до ювілейного Шолому Федереру належало зробити в матчі з Маріном Чиличем - шостий сіяний в чвертьфіналі пройшов першу ракетку світу Рафаеля Надаля і був сповнений рішучості взяти реванш



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Роджер Федерер. Фото: Getty Images

Роджер Федерер у 30-му фіналі здобув 20-ту перемогу на турнірах Великого шолома

Швейцарський тенісист Роджер Федерер захистив титул на Відкритому чемпіонаті Австралії і став першим 20-разовим переможцем турнірів Великого шолома.

Останній крок до ювілейного Шолому Федереру належало зробити в матчі з Маріном Чиличем - шостий сіяний в чвертьфіналі пройшов першу ракетку світу Рафаеля Надаля і був сповнений рішучості взяти реванш у швейцарця за нищівну поразку в фіналі останнього Вімблдону.

На старті матчу Чиліч виглядав так, немов досі не відійшов від липневого провалу на трав'яному Мейджорі. Перший сет для хорвата був втрачений через сім хвилин після початку фіналу - Федерер, користуючись позамежним відсотком браку в грі суперника, швидко зробив два брейки, а 92% виграних м'ячів на першій подачі забезпечили швейцарцю комфортну перемогу в стартовій партії.

У другому сеті Чиліч поборов внутрішній мандраж і включився в боротьбу за титул. Уже в другому геймі хорват змусив Федерера відіграти подвійний брейк-поінт, потім витягнув важкий гейм на своїй подачі. У кінцівці сету тенісисти обмінялися гострими моментами - Чиліч на брейк-поінті виконав ейс з другої подачі, а Федерер в аналогічній ситуації дочекався помилки на прийомі і відіграв сет-бол.

На тайбрейку Чиліч поступався з міні-брейком 2:3, але перед переходом вдало підловив Федерера на другій подачі. Ключовим став 10-й розіграш - Чиліч активно прийняв перший м'яч і заробив подвійний сет-бол. Перша подача, і хорват зрівнює рахунок у матчі. Перший програний сет Федерера на турнірі.

Роджер Федерер

Рівновага в третьому сеті зберігалася до шостого гейму - Чиліч при рахунку 2:3 після серії невимушених помилок допустив потрійний брейк-поінт і не зміг врятувати свою подачу. Федерер без проблем зберіг перевагу в один брейк і опинився за крок від перемоги.

Після втрати третього сету від колишньої впевненості Чиліча не залишилося і сліду - вже в першому геймі четвертої партії Марін власноруч віддав Федереру свою подачу. Роджер був близький до другого брейку, але замість цього за рахунку 1:3 під нуль провалив гейм на своїй подачі. Чиліч повернувся в гру і зумів вичавити максимум з кризового відрізку Федерера - Марін у восьмому геймі зробив другий поспіль брейк і подав на сет.

Вирішальний сет Федерер почав з двох врятованих брейк-поінтів, а в наступному геймі Чиліч зробив швейцарцю щедрий подарунок - хорват після подвійної помилки відправив м'яч у сітку і віддав свою подачу. Другий раз упустити перевагу в брейку Федерер собі не дозволив. Остаточно все стало зрозуміло після повторного брейку Роджера в шостому геймі - відігратися з рахунку 1:5 у Чиліча шансів не було.

Статистика матчу:

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Роджер Федерер у 30-му фіналі здобув 20-ту перемогу на турнірах Великого шолома і став третім шестиразовим переможцем Australian Open після Новака Джоковича і Роя Емерсона. Титул в Мельбурні приніс швейцарцеві 2000 рейтингових очок і 4 мільйони доларів призових - з понеділка Федерер впритул підбереться до першої ракетки світу Рафаеля Надаля.

Марін Чиліч упустив шанс стати першим дворазовим чемпіоном Шолома в історії Хорватії. Непоганою розрадою для фіналіста стануть чек на 2 мільйони доларів і 1200 рейтингових очок, що дозволить йому дебютувати в топ-3 рейтингу АТР.

Australian Open – 2018 року з тенісу

Grand Slam

Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд – $22,624,000

Фінал

Марін Чиліч (Хорватія, 6) - Роджер Федерер (Швейцарія, 1) - 2:3 (2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 1:6)

SportArena