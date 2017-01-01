  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Яя Туре: «Шахтар» буде грати тільки на перемогу

    Хавбек «Манчестер Сіті» поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти «Шахтаря»
    «Шахтар» - це суперклуб і у нього суперкоманда. Про це заявив півзахисник «Манчестер Сіті» Яя Туре, який розповів про майбутній матч проти донецького клубу. «Наполі» і «Шахтар» грають в хороший футбол. Обидві команди заслуговують місце в плей-офф, але все вирішиться завтра. «Шахтар»
    • Сьогодні, 18:29
    • Розсилка
    Яя Туре
    Яя Туре

    Хавбек «Манчестер Сіті» поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти «Шахтаря»

    «Шахтар» - це суперклуб і у нього суперкоманда.

    Про це заявив півзахисник «Манчестер Сіті» Яя Туре, який розповів про майбутній матч проти донецького клубу.

    «Наполі» і «Шахтар» грають в хороший футбол. Обидві команди заслуговують місце в плей-офф, але все вирішиться завтра. «Шахтар» гратиме на перемогу, ми - теж. «Наполі» в своєму матчі теж буде битися за три очки. Зараз складно сказати, яка саме команда фінішує другою», - зазначив він.

    «Шахтар» - це суперклуб і у нього суперкоманда. Він завтра буде грати тільки на перемогу і постарається показати все найкраще. Тренер прищеплює нам нову тактику і нову стратегію. На поле ми відчуваємо себе добре і впевнено. Гравці відчувають себе добре - Рахім, Сане. Ми граємо в хорошому чемпіонаті, але у нас хороший тренер і хороша команда», - сказав Туре.

    Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться 6 грудня о 21:45.

    Для виходу у плей-офф донецькому клубу потрібно мінімум не програти.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ