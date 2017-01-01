Яя Туре: «Шахтар» буде грати тільки на перемогу
- Сьогодні, 18:29
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Хавбек «Манчестер Сіті» поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти «Шахтаря»
«Шахтар» - це суперклуб і у нього суперкоманда.
Про це заявив півзахисник «Манчестер Сіті» Яя Туре, який розповів про майбутній матч проти донецького клубу.
«Наполі» і «Шахтар» грають в хороший футбол. Обидві команди заслуговують місце в плей-офф, але все вирішиться завтра. «Шахтар» гратиме на перемогу, ми - теж. «Наполі» в своєму матчі теж буде битися за три очки. Зараз складно сказати, яка саме команда фінішує другою», - зазначив він.
«Шахтар» - це суперклуб і у нього суперкоманда. Він завтра буде грати тільки на перемогу і постарається показати все найкраще. Тренер прищеплює нам нову тактику і нову стратегію. На поле ми відчуваємо себе добре і впевнено. Гравці відчувають себе добре - Рахім, Сане. Ми граємо в хорошому чемпіонаті, але у нас хороший тренер і хороша команда», - сказав Туре.
Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться 6 грудня о 21:45.
Для виходу у плей-офф донецькому клубу потрібно мінімум не програти.
Джерело: sportarena.com