До Вашої уваги розклади, які потрібні командам, аби здобути путівки у плей-офф

У вівторок, 5 грудня, відбудуться перші матчі шостого, завершального, туру групового етапу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18. «Главком» знайомить з розкладами, які потрібні тій чи іншій команді, аби здобути путівку у плей-офф або ж застовпити за собою перше місце у групі, щоб мати статус «сіяної» команди перед

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До Вашої уваги розклади, які потрібні командам, аби здобути путівки у плей-офф

У вівторок, 5 грудня, відбудуться перші матчі шостого, завершального, туру групового етапу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18.

«Главком» знайомить з розкладами, які потрібні тій чи іншій команді, аби здобути путівку у плей-офф або ж застовпити за собою перше місце у групі, щоб мати статус «сіяної» команди перед жеребкуванням 1/8 фіналу.

Група A

Турнірне становище перед останнім туром: «Манчестер Юнайтед» - 12 (5), «Базель» - 9 (5), ЦСКА - 9 (5), «Бенфіка» - 0 (5).

Матчі останнього туру: «Бенфіка» - «Базель», «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА (Москва).

«МЮ» у Москві переміг з рахунком 4:1. Крім того, манкуніанці мають кращу різницю м’ячів у протистояннях з «Базелем», тому підопічні Жозе Моурінью можуть навіть поступитися вдома ЦСКА, але однак фінішувати на першій сходинці. Проте, не з розгромним рахунком.

«Базелю» вистачить будь-якої перемоги у Лісабоні, щоб забезпечити як мінімум другий рядок. Програш ЦСКА у Манчестері автоматично виведе швейцарців у плей-офф, незалежно від підсумку зустрічі з «Бенфікою», яку вже нічого не врятує від фінішу на останній сходинці.

«Армійцям» потрібна розгромна перемога над «Манчестер Юнайтед», щоб точно пробитися в 1/8 фіналу та не залежати від паралельного матчу. Вистачить ЦСКА і нічиєї. Але тільки у тому разі, якщо «Базель» програє «Бенфіці».

Група B

Турнірне становище перед останнім туром: «ПСЖ» - 15 (5), «Баварія» - 12 (5), «Селтік» - 3 (5), «Андерлехт» - 0 (5).

Матчі останнього туру: «Баварія» - «ПСЖ», «Селтік» - «Андерлехт».

У групі B перед останнім туром ситуація вкрай проста, на відміну від інших квартетів.

«Баварія» та «ПСЖ» вже забронювали собі місця у плей-офф. Натомість, «Селтік» на 99% продовжить боротьбу у Лізі Європи.

Щоби фінішувати на першому місці, мюнхенцям потрібно вдома розгромити парижан з різницею у чотири та більше голів. Бельгійській команді у матчі у Глазго потрібна перемога мінімум у три м’ячі, аби продовжити єврокубкову кампанію у нинішньому сезоні.

Група C

Турнірне становище перед останнім туром: «Челсі» - 10 (5), «Рома» - 8 (5), «Атлетико» - 6 (5), «Карабах» - 2 (5).

Матчі останнього туру: «Челсі» - «Атлетико», «Рома» - «Карабах».

«Челсі» вже гарантував собі путівку в 1/8 фіналу, але підопічні Антоніо Конте захочуть фінішувати на першому місці. Станеться це у разі домашньої перемоги над «Атлетико». Нічия задовольнить лондонців, якщо «Рома» не виграє у паралельному матчі у «Карабаху».

В останній пункт мало віриться, адже римлянам належить провести домашній поєдинок проти азербайджанського клубу. А на власній арені «Рома» у цій Лізі чемпіонів уже громила «Челсі» і не пропустила жодного м’яча.

«Атлетико» залишається вірити у диво – у вигляді непрограшу «Карабаху» у Римі. Ну, і повинні мадридці і самі виграти у Лондоні.

Загалом, ситуація у групі цікава, але в «Атлетико» вкрай обмаль шансів на продовження боротьби у Лізі чемпіонів. При всій повазі до самих мадридців, а також «Карабаху». «Рома» свого впустити не повинна.

Група D

Турнірне становище перед останнім туром: «Барселона» - 11 (5), «Ювентус» - 8 (5), «Спортинг» - 7 (5), «Олімпіакос» - 1 (5).

Матчі останнього туру: «Барселона» - «Спортинг», «Олімпіакос» - «Ювентус».

«Барселона» нікуди з першого місця не подінеться, як і «Олімпіакос» з останнього.

За другу путівку розгорнеться боротьба між «Ювентусом» і «Спортингом». І португальців задовольнить тільки перемога на «Камп Ноу». Інший результат автоматично виведе у плей-офф туринців.

Звичайно, у «Спортинга» набагато менше шансів, ніж у «Ювентуса». Італійці тримають свою долю у своїх руках. Перемога над «Олімпіакосом» зніме всі питання про другого учасника групи в 1/8 фіналу.

«Главком»