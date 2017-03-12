Тренер «Зорі» Юрій Вернидуб: Даю 200%, що не поїду працювати у Росію

Головний тренер луганського клубу пригадав свої виступи у Росії, а також розповів про конфлікти з тренером «Шахтаря» Паулу Фонсекою

Нинішній головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб став черговим гостем програми «Вацко Light», ведучим якої є відомий український коментатор Віктор Вацко. У своїй розмові з журналістом 51-річний фахівець, який ледь не вивів «Зорю» у плей-офф Ліги Європи у нинішньому сезоні, розповів про посиденьки з

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Вернидуб

Головний тренер луганського клубу пригадав свої виступи у Росії, а також розповів про конфлікти з тренером «Шахтаря» Паулу Фонсекою

Нинішній головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб став черговим гостем програми «Вацко Light», ведучим якої є відомий український коментатор Віктор Вацко.

У своїй розмові з журналістом 51-річний фахівець, який ледь не вивів «Зорю» у плей-офф Ліги Європи у нинішньому сезоні, розповів про посиденьки з алкоголем у Санкт-Петербурзі, скандального очільника Російського футбольного союзу Віталія Мутка, чому ніколи не поїде працювати у Росію, скандальний матч із «Шахтарем» і висловлювання донецького клубу, а також багато іншого.

Про свій авторитет і святкування перемог до ранку у «Зеніті»

Як розповів сам Юрій Миколайович, він перейшов у пітерський клуб у 1997 році, коли там тренером був Анатолій Бишовець. І вже у третьому матчі наставник призначив капітаном команди саме Вернидуба.

«Чи був авторитет у «Зеніті»? Ну, дати у вухо – ні, але вплив був, і мене поважали. Колектив був чудовий. Ми не були тихонями. Ми збиралися командою, з дружинами, і дозволяли собі... Ну, не напиватися, але випити ми могли. Якщо гру зіграли вдало, скидалися, йшли в бари, і навіть інколи закривали їх, щоб ніхто сторонній не бачив. І святкували, якщо на наступний день вихідний, і навіть до 4 ранку могли сидіти. Бишовець знав про це, він тільки одне просив, але я пояснював, що жодних бандитських розбирань або бійок не буде. І жодного разу такого не було», - сказав він.

Окрім того, Вернидуб розповів, що за нього «Зеніт» заплатив запорізькому «Торпедо» 80 тисяч доларів, хоча він міг піти безкоштовно. При цьому фахівець зауважив, що на той час він міг придбати двокімнатну квартиру у Запоріжжі приблизно за $ 4 000.

Про Віталія Мутка

«Коли у мене була травма, я підійшов до Віталія Мутка та сказав, що не бачу сенсу. Він запитав, як будемо розбиратися по контракту. Я відповів, що не граю, тому про який контракт може йти мова. Він відповів, що знає, що клуб винен мені квартиру, яка коштувала тоді 40 тисяч доларів. І він дав мені 20 тисяч, а я такого навіть не очікував. Також Мутко запропонував мені тренерську роботу, але я хотів додому», - поділився Вернидуб.

Про можливий переїзд на роботу до Росії

«Даю 200%, що не поїду працювати у Росію. Так, можливо, я і поїду, але тільки тоді, коли щось зміниться у відносинах країн – України та Росії. А що змінитися може? Коли налагодиться нормальне життя, як було раніше. А у нинішній ситуації – ні», - сказав він.

«А футболісти... Ну, може, мені б і хотілося, щоб вони не їхали. У душі я знаю, що це неправильно, але засуджувати їх не хочу. Син? Мій син ніколи туди не поїде. У нього була пропозиція перед «Габалою», вдвічі краща. Віталій тоді запитав: «Що робити?» Я відповів: «Приймай рішення сам». І він тоді: «Я зрозумів. Я приймаю рішення, і, думаю, ти будеш радий. Я не поїду». Він – доросла людина, 27 років було йому. Але я був упевнений, що мій син у Росію не поїде. Не може мій син поїхати туди, якщо і я туди не поїду», - додав тренер «Зорі».

Про конфлікти з Паулу Фонсекою та його тренерським штабом

«З Фонсекою останнім часом дуже часто є конфлікти. Але не так з ним, як з його помічником. Я вважаю, що є головний тренер Фонсека, і є головний тренер Вернидуб. І якщо я розмовляю з Фонсекою, то не потрібно його асистенту влазити й обзивати мене одним словом на букву «п». Я точно не неправильної орієнтації. Він мені це слово разів п’ять повторив. У мене ж Грицай не стоїть за спиною і не кричить Фонсеці, що той... У мене з лави ніхто не встає. Мені не потрібна допомога. Тому мене ці емоції і рвуть», - пояснив Вернидуб.

Юрій Вернидуб

Про Віктора Леоненка

«Віктор Леоненко – це взагалі... Як би так сказати... Навіть не можу знайти потрібне слово. Я його у багатьох речах не розумію. Можливо, і він мене так само не розуміє. Я не розумію, як людина, яка віддала стільки років «Динамо»... Так, ти закінчив з футболом, не взяв тебе Суркіс у команду, не залишив при справі. Але ти однак повинен любити і поважати клуб, який дав тобі практично все, а не ганьбити його де треба, і де не треба», - зазначив наставник.

Про поведінку працівників і гравців ФК «Шахтар»

«У нашому футболі є тільки одна правда – правда «Шахтаря». От я наразі так відчуваю. Інших правд немає. Людина, яка займає посаду генерального директора (мова йде про Сергія Палкіна - прим. «Главкома»), і робить такі висловлювання, які я читаю у ЗМІ. Мені логіці не піддається, як такі речі взагалі можна говорити. За такі «думки» у нормальній країні можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Це – образа людської гідності, у першу чергу. Ми не маємо права осуджувати. Нехай він суддя, водій, повар. Не потрібно ставити себе вище. У роздягальні таке можна сказати, але аж ніяк не виносити на широкий загал. Це – неправильно», - пояснив Вернидуб.

Нагадаємо, Сергій Палкін був незадоволений суддівством у матчі «Шахтар» - «Зоря», заявивши, що арбітр поєдинку Сергій Бойко «вбиває футбол».

«Вважаю, Бойко – найсміливіший український арбітр, і мій «респект» йому. Давайте ще раз переглянемо всі моменти, і нехай вони скажуть, правий він чи ні. Особливо момент з вилученням Ракицького, момент з Петряком. Перша картка заслужена. Друга... Навіть якщо його і чіпали, то не варто падати так, як Ваня падав. Він малював пенальті. Фред те саме. Бернард заслуговував на пряму червону картку за відмахування? І це вже не вперше. Чому ці моменти ніхто не бачить, і не хочете ви про них говорити? Чому не хочете говорити про те, що команда «Шахтар» перетворює футбол у циганський табір? Кожен свисток у бік «Шахтаря» команда може обговорювати. І це – лідер нашого чемпіонату, чемпіон України, команда, яка вигравала кубок УЄФА, команда, яка вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів», - розійшовся фахівець.

«У Лізі чемпіонів вони так себе поводять? Їх також «вбили» у матчі із «Сельтою». Чому вони тоді не вибігали на поле і не били суддю? Чому у цієї команди два обличчя? Не може команда бути дволикою. Це моя думка», - підсумував він.