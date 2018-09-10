Збірна України тріумфувала на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед юнаків і юніорів. Фотогалерея



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Україна отримала 12 чемпіонів і призерів, які піднімалися на п'єдестал

3-8 вересня у Південно-Африканській Республіці відбувся чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юнаків і дівчат, юніорів і юніорок.

Уже вдруге у цьому році місто Почефструм приймало форум такого масштабу. У квітні тут відбувся чемпіонат світу з жиму лежачи, де збірна команда України завоювала значну кількість медалей і титулів.

У перший день полтавчанка Дарія Бражник стала срібною призеркою серед юніорок у ваговій категорії до 43 кг. Виборовши малі золоті нагороди у присіданні та жимі з результатами 127,5 та 72,5 кг відповідно, які тепер є новими рекордами України серед юніорок, спортсменка поступилась у тязі, підкоривши вагу 115 кг. І лише 2,5 кг відділили її від чемпіонського титулу у сумі триборства, яка, тим не менш, також є новим рекордом України – 315 кг.

Тетяна Шлопко з міста Кам'янець-Подільський розпочала другий день чемпіонату світу з титулу чемпіонки світу у категорії до 52 кг. Золота нагорода та рекорд Європи серед юніорок у присіданні з результатом 192,5 кг, ще одне золото у жимі – 120 кг, а також срібло у тязі – 162,5 кг. У сумі триборства новий рекорд України серед юніорок – 475 кг.

Анастасія Антонюк повторила успіх своєї землячки та стала чемпіонкою світу серед дівчат у ваговій категорії до 57 кг. Анастасія навіть за малими медалями досягла такого ж успіху, як і Тетяна: золоті нагороди у присіданні (170 кг) та жимі (100 кг) і срібло у тязі (150 кг). Сума чемпіонки становить 420 кг.

Срібною призеркою світового чемпіонату серед юніорок вагової категорії до 57 кг стала Наталія Гаргуновська з Харкова. Спортсменка зібрала повний комплект малих нагород: золота медаль у присіданні (200 кг), срібна у жимі (110 кг) і бронзова у тязі (172,5 кг).

Третій день чемпіонату розпочав Владислав Чорний з Мангуша. Технічно та впевнено атлет двічі оновив світовий рекорд серед юніорів у присіданні, який тепер становить 343 кг. У жимі лежачи зафіксував 190 кг, а 295 кг у тязі принесли Владиславу титул чемпіона світу у сумі триборства – 828 кг, що стало рекордом України серед юніорів.

Ангеліна Киях з Борисполя у категорії до 63 кг серед дівчат виборола бронзову нагороду світової першості з сумою 362,5 кг. У присіданні та жимі вихованка Юрія Ликова також піднялась на третю сходинку п'єдесталу з результатами 150 і 85 кг відповідно.

Андрій Гнатюк серед юнаків вагової категорії до 83 кг здобув срібло за сумою триборства з результатом 650 кг. Також представник Давидівської ОТГ у всіх трьох вправах виборов малі срібні медалі.

Дружківчанин Костянтин Мусієнко розпочав з малої срібної медалі у присіданні – 320 кг. А у жимі першою ж спробою оновив рекорд світу серед чоловіків відкритої вікової групи – 280 кг. У другій додав до нього ще 12,5 кг – 292,5. І використавши успішно всі три спроби тяги, Костянтин забезпечив собі титул чемпіона світу з новим світовим рекордом серед юніорів у сумі триборства – 895 кг.

Ідеальний виступ на дев'ять спроб приніс Руслані Красновій з Маріуполя малі золоті медалі в усіх трьох вправах з наступними результатами: 200 кг у присіданні, 120 у жимі, 175 кг у тязі. А з ними і титул чемпіонки світу серед дівчат вагової категорії до 72 кг.

П’ятий день чемпіонату був цікавим тим, що в одній категорії, до 105 кг, зустрілись два чемпіони світу різних років, і обидва з Донецької області: Олександр Рубець, чемпіон світу серед юніорів 2016 року, срібний призер чемпіонату світу серед чоловіків відкритої групи 2017 року з Маріуполя та Данило Ковальов, чемпіон світу серед юніорів 2017 року з Краматорська.

Усі золоті та срібні медалі у трьох вправах хлопці розіграли між собою, без найменших шансів для решти суперників. У присіданні 410 кг в активі Олександра, 380 зафіксував Данило. У жимі боротьба між ними точилась на світових рекордах. У другій спробі Ковальов підкорив 300,5 кг, Рубець у третій встановив новий бар’єр – 301 кг, але останнє слово було за Данилом – 301,5 кг.

Уже у перших підходах тяги інтрига стосовно чемпіонського титулу у сумі триборства розвіялась досить швидко. У результаті трьох вдалих спроб обох атлетів Ковальов став срібним призером чемпіонату світу з сумою 1004 кг, а Олександр, зафіксувавши 360 кг у тязі, закінчив цей чемпіонат у ранзі чемпіона та рекордсмена світу серед юніорів у сумі триборства – 1071 кг.

Заключний день першості приніс збірній команді України як радість перемоги так і драму. Олександр Титаренко з Бердянська, чемпіон світу серед юніорів минулого року, зафіксувавши 400 кг у присіданні та виборовши малу золоту нагороду у цій вправі у категорії до 120 кг, не зміг підкорити початкову вагу у жимі – нульова оцінка.

Андрій Шевченко у ваговій категорії понад 120 кг поставив впевнену крапку усього чемпіонату напередодні свого дня народження. Зібравши повний комплект золотих нагород: 402,5 кг у присіданні, 295 кг у жимі та 327,5 у тязі. Андрій став останнім чемпіоном світової першості, на чию честь звучав національний гімн.

За підсумками чемпіонату світу у командному заліку й абсолютній першості збірна України стала одним з лідерів світового пауерліфтингу.

Збірна команда дівчат посіла третю сходинку, а Краснова – третє місце серед дівчат в абсолютному заліку. Шлопко стала абсолютною чемпіонкою світу серед юніорок.

Чоловіча збірна юніорів не залишила жодного високого титулу іншим країнам. Перше командне місце та весь п’єдестал абсолютного заліку виявився українським:

1. Рубець Олександр;

2. Ковальов Данило;

3. Мусієнко Костянтин.

За матеріалами сайту Федерації пауерліфтингу України