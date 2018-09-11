Збірна України з греплінгу стала другою на чемпіонаті світу у Казахстані (фото)



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Доросла команда виборола 19 нагород

6-9 вересня 2018 року в Астані (Казахстан) відбувся цьогорічний чемпіонат світу з греплінгу. Для збірної України жодний з чотирьох змагальних днів не обійшовся без нагород.

Молодіжна збірна України в обох розділах – No Gi та Gi – була третьою у загальнокомандному заліку.

Основний склад «синьо-жовтих» теж був стабільним у своїх здобутках, що вилилося у друге загальнокомандне місце у кожний з двох змагальних днів. У No Gi дорослі спортсмени виграли 11 відзнак, тоді як у Gi – вісім.

6 вересня боротьбу за нагороди вели молодь і ветерани у розділі No Gi.

Спортсмени 2005-2006 років народження здобули вісім нагород: перше місце – Кирило Негру (38 кг), Аміна Гончар (55 кг); друге – Олександр Горбік (46 кг); третє – Ілля Святун (34 кг), Роман Ткаченко (42 кг), Юлія Недеря (38 кг), Яна Бондарчук (42 кг), Діана Величко (66 кг).

У юнаків і дівчат (2003-2004) на п’єдесталі пошани відзначилися: переможці – Данило Чередніченко (53 кг), Анастасія Голінко (48 кг), Єлізавета Чехранова (понад 57 кг); віце-чемпіони – Микола Сутко (понад 73 кг), Наталія Соружська (57 кг).

Юніори (2001-2002) запам’ятаються таким виступом: золото в Романа Кізюка (85 кг) та Анни Гирі (49 кг), срібло на рахунку Іллі Лубця (76 кг), а бронзу вибороли Олександр Ковтун (54 кг), Артем Чорний (69 кг), Максим Висоцький (69 кг), Владислав Кривошей (76 кг), Марина Василенко (52 кг), Галина Михайлюк (52 кг).

У молоді (1999-2000) троє призерів чемпіонату: Анатолій Егізарян (66 кг), Дмитро Єпішкін, Михайло Сутко (понад 92 кг).

У турнірі ветеранів відзначився Владислав Сорока. У нього бронзова нагорода в категорії до 77 кг.

На другий день визначилися призери в розділі Gi.

Продовжили поповнювати скарбничку України бійці 2005-2006 років народження. Чемпіонські титули в Іллі Святуна (34 кг), Кирила Негру (38 кг) й Аміни Гончар (55 кг). Срібло завоювали Олександр Горбік (46 кг) та Діана Величко (66 кг). Бронзою поповнили скарбничку Роман Ткаченко (42 кг), Юлія Недеря (38 кг) та Яна Бондарчук (42 кг).

Юнаки та дівчата (2003-2004) теж везуть додому непоганий врожай: золото – Олександр Гуляєв (59 кг), Анастасія Голінко (48 кг); срібло – Данило Чередніченко (53 кг), Ярослав Стрілецький (понад 73 кг), Наталія Соружська (57 кг); бронза – Назар Угриняк (66 кг).

Потужний виступ продемонстрували юніори (2001-2002). Підсумкові звитяги мають Роман Кізюк (85 кг) та Анна Гиря (49 кг). За крок до першого місця зупинилися Олег Русецький (58 кг), Максим Висоцький (69 кг) і Владислав Кривошей (76 кг). На третю сходинку піднялися Олександр Ковтун (54 кг), Іван Расюк (63 кг), Артем Чорний (69 кг), Ілля Лубець (76 кг), Марина Василенко (52 кг), Галина Михайлюк (56 кг).

Серед молоді (1999-2000) «бронзовий» виступ в Анатолія Егізаряна (66 кг), Михайла Сутка (понад 92 кг) і Влада Жевжика (понад 92 кг).

Владислав Сорока, який представляв Україну на турнірі ветеранів, виборов срібну відзнаку у 77 кг.

У суботу, 8 вересня, бій розпочали основні склади збірних – дорослі спортсмени.

У розділі No Gi чемпіоном світу в категорії до 77 кг став Дмитро Неткачев. На позиції віце-чемпіонів планети фінішували Світлана Скрипник (53 кг), Галина Ковальська (понад 71 кг), Віктор Матейко (понад 100 кг).

Замкнули трійку найсильніших на планеті у своїх категоріях Катерина Шакалова (52 кг), Тетяна Гринько (64 кг), Олена Сушко (71 кг), Юрій Черкалюк (66 кг), Герман Городецький (84 кг), Ярослав Ісічко (92 кг), Андрій Галета (100 кг).

У заключний день цьогорічного планетарного форуму з греплінгу розіграли нагороди в розділі GI.

На найвищу сходинку подіуму стала Галина Ковальська (понад 71 кг). Срібло привезе до України Дмитро Баранов (62 кг).

Третю призову позицію підкорили Світлана Скрипник (53 кг), Тетяна Гринько (64 кг), Олена Сушко (71 кг), Денис Семенюк (71 кг), Герман Городецький (84 кг), Андрій Галета (100 кг).

Довідка. Греплінг – спортивне єдиноборство, комплексний вид боротьби, в основі якого лежить позиційне маневрування двох спортсменів, кожен з яких за допомогою больових і задушливих прийомів намагається підкорити суперника, а також набрати більшу кількість очок в процесі боротьби за допомогою різних технічних прийомів. Ударна техніка у греплінгу суворо заборонена.

За матеріалами офіційного сайту Федерації греплінгу України