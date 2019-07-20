Багатофункціональна арена не вимальовується: у Києві знову ремонтують спорткомплекс «Авангард» (фото)



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Після звільнення з Мінмолодьспорту Ігор Олександрович Жданов сміливо може працювати прорабом Фейсбук Ігоря Жданова

Ігор Жданов що у 2019 році на роботи витратять 87,3 мільйони

Бажання зберегти посаду міністра молоді і спорту змушує Ігоря Жданова вдаватися до рішучих вчинків.

Здається, це сталося! Через чотири з гаком роки перебування біля керма профільного міністерства Ігор Олександрович нарешті показав, що давно анонсована реконструкція спорткомплексу «Авангард» нарешті розпочалася.

Правда, зі світлин, які пан Жданов розмістив у себе в «Фейсбуку», не помітно, що нинішні роботи є початком глобального будівництва, результатом якого має стати поява гучно розрекламованого багатофункціонального спортивного спорткомплексу. Швидше з побаченого можна зробити висновок, що з великим запізненням розпочата чергова спроба реконструкції ковзанки. Свого часу те саме робив (та не доробив) інший міністр-новатор і любитель спорту Борис Вікторович Колесніков.

Але надамо слово Ігореві Жданову.

«Розпочато капітальний ремонт будівлі Льодового палацу держпідприємства Мінмолодьспорту «Спорткомплекс «Авангард», - пише Ігор Олександрович у себе в «Фейсбуку». – Сьогодні ознайомився з ходом робіт на льодовій арені та поспілкувався з будівельниками-виконавцями проекту. Зокрема, тут розпочато внутрішні ремонтні роботи: заміна комунікацій водопостачання та каналізації, заміна електрики, вікон, дверей. Ведуться роботи по зведенню трибуни з додатковими місцями для глядачів.

Також уже замовлено сучасне імпортне обладнання для морозильної інсталяції, проводиться ремонт покрівлі. Загальна вартість робіт, запланованих на 2019 рік, складає 87,3 млн. грн. Закликав будівельників і керівництво «Авангарду» неухильно дотримуватися графіку робіт та не допускати затримок. Нас цікавить вчасне виконання поставлених завдань та якісний результат. Працюємо далі над відновленням спортивної інфраструктури України».

Нагадаємо, що Ігор Жданов очолив Міністерство молоді і спорту після Революції Гідності, у Кабінеті міністрів Арсенія Яценюка. Коли Арсенія Петровича відправили у відставку, Ігор Олександрович сказав, що не піде у відставку, «бо потрібен спорту».