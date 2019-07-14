Джокович переміг Федерера в найдовшому фіналі Wimbledon у історії



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Новак Джокович Yahoo!Sports

Фінальний поєдинок у чоловіків тривав 4 години 55 хвилин

Сербський тенісист Новак Джокович переміг швейцарця Роджера Федерера в фіналі одиночного розряду Вімблдонського тенісного турніру (призовий фонд – 38 мільйонів фунтів) – 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12.

Поєдинок тривав 4 години і 55 хвилин. Це найдовший фінал Вімблдону в чоловіків. До цього рекордним був фінал 2008 року Надаль – Федерер – 4 години 48 хвилин.

Для Джоковича це 16-й титул на турнірах серії Grand Slam, та четверта перемога на останніх п’яти Вімблдонах.

У особистих поєдинках з Федерером Джокович вийшов вперед – 26:22.