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    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової

    Вболівальники називають Габріелу Коукалову однією з найкрасивіших біатлоністок світу. І їх можна зрозуміти
    Габріела Коукалова - 27-річна чеська зірка світового біатлоністка. Однак, через проблеми зі здоров'ям Габріела змушена пропустити Олімпіаду в Кореї. [GALLERY_BLOCK] Габріела Коукалова - дворазовий срібний призер Олімпійських ігор 2014 року, дворазова чемпіонка світу 2015 року в змішаній естафеті та 2017 року спринті. Володарка Кубка
    • Сьогодні, 12:39
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    Габріела Коукалова
    Габріела Коукалова

    Вболівальники називають Габріелу Коукалову однією з найкрасивіших біатлоністок світу. І їх можна зрозуміти

    Габріела Коукалова - 27-річна чеська зірка світового біатлоністка. Однак, через проблеми зі здоров'ям Габріела змушена пропустити Олімпіаду в Кореї.

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    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової
    Ефектні фото однієї з найкрасивіших біатлоністок світу Габріели Коукалової

    Габріела Коукалова - дворазовий срібний призер Олімпійських ігор 2014 року, дворазова чемпіонка світу 2015 року в змішаній естафеті та 2017 року спринті. Володарка Кубка світу 2015/16.
    Володарка малих кришталевих глобусів сезону 2013/2014 за програмою індивідуальних гонок, сезону 2015/2016 за програмою спринтерських гонок, гонок переслідування і мас-стартів, сезону 2016/2017 за програмою спринтерських гонок і мас-стартів.
    Чемпіонка світу з літнього біатлону 2014 року в змішаній естафеті.

    В 2016 році Габріела вийшла заміж за бадмінтоніста Петра Коукалова.

    Вболівальники називають Габріелу Коукалову однією з найкрасивіших біатлоністок світу. І їх можна зрозуміти.


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