Вболівальники називають Габріелу Коукалову однією з найкрасивіших біатлоністок світу. І їх можна зрозуміти

Габріела Коукалова - 27-річна чеська зірка світового біатлоністка. Однак, через проблеми зі здоров'ям Габріела змушена пропустити Олімпіаду в Кореї. [GALLERY_BLOCK] Габріела Коукалова - дворазовий срібний призер Олімпійських ігор 2014 року, дворазова чемпіонка світу 2015 року в змішаній естафеті та 2017 року спринті. Володарка Кубка



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Габріела Коукалова

Вболівальники називають Габріелу Коукалову однією з найкрасивіших біатлоністок світу. І їх можна зрозуміти

Габріела Коукалова - 27-річна чеська зірка світового біатлоністка. Однак, через проблеми зі здоров'ям Габріела змушена пропустити Олімпіаду в Кореї.

Габріела Коукалова - дворазовий срібний призер Олімпійських ігор 2014 року, дворазова чемпіонка світу 2015 року в змішаній естафеті та 2017 року спринті. Володарка Кубка світу 2015/16.

Володарка малих кришталевих глобусів сезону 2013/2014 за програмою індивідуальних гонок, сезону 2015/2016 за програмою спринтерських гонок, гонок переслідування і мас-стартів, сезону 2016/2017 за програмою спринтерських гонок і мас-стартів.

Чемпіонка світу з літнього біатлону 2014 року в змішаній естафеті.

В 2016 році Габріела вийшла заміж за бадмінтоніста Петра Коукалова.

Вболівальники називають Габріелу Коукалову однією з найкрасивіших біатлоністок світу. І їх можна зрозуміти.



