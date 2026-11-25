Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що ситуація щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань є безпрецедентною. Про це він повідомив під час спілкування з пропагандистами, інформує «Главком».

«Ситуація складна, вона безпрецедентна, вимагає додаткових зусиль, але знову ж таки дуже терплячих дій. Головне – не нашкодити для нас інтересам наших спортсменів. Головне – їм допомогти скоріше розпочати виступати на міжнародних змаганнях», – сказав представник Кремля.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала тотальну заборону на допуск російських спортсменів, які змагаються під прапором РФ, на турніри в ЄС, заборону на демонстрацію будь-яких офіційних символів РФ, а також відмову у будь-якому європейському фінансуванні для міжнародних спортивних організацій, у змаганнях яких беруть участь російські спортсмени.

«Ми пропонуємо заборонити демонстрацію офіційної російської символіки. Ми також обмежимо фінансові потоки від російських спонсорів до європейських спортивних та культурних організацій і введемо обмеження на зайняття росіянами посад у керівних органах європейських спортивних федерацій», – заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен

Тепер цей проєкт обговорюватимуть країни ЄС. Для набрання чинності 22-й пакет санкцій має бути затверджено всіма країнами ЄС. Раніше Єврокомісія закликала зробити це до кінця 2026 року.

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.